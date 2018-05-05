Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
Dolunay uyku düzenini bozuyor
Dolunay uyku düzenini bozuyor
Bebeğinizi en az 2 yaşına kadar emzirin
Bebeğinizi en az 2 yaşına...
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın alacak...!
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 5 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Erdoğan'ın açıklayacağı manifestoda neler olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen ve yarın AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde açıklayacağı seçim manifestosunda Türkiye'nin yenilenmesinin yol haritasını ortaya koyacağı belirtilirken, 2023 hedeflerine de dikkat çekileceği öğrenildi

Erdoğan'ın açıklayacağı manifestoda neler olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen ve yarın AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde açıklayacağı seçim manifestosunda Türkiye'nin yenilenmesinin yol haritasını ortaya koyacağı belirtilirken, 2023 hedeflerine de dikkat çekileceği öğrenildi

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:59
Erdoğan'ın açıklayacağı manifestoda neler olacak?
banner404

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, yarın AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde 24 Haziran'ın manifestosunu açıklayacak. Manifesto seçimle sınırlı olmayacak. 2023 hedeflerine giden yolda atılacak adımları da içerecek. Türkiye'nin oyun kurucu rolü vurgulanacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yarın AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde açıklayacağı 24 Haziran seçimleri manifestosu Türkiye'nin dirilişinin ve yenilenmesinin yol haritasını ortaya koyacak.

TÜRKİYE PRANGALARINDAN KURTULACAK
Son şekli verilen manifestonun sadece seçimlere yönelik olmayacağı, Türkiye'nin 2023 hedeflerine giden yolda atılacak adımları içereceği öğrenildi. 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerleyen ve dünyada söz sahibi olan Türkiye'nin vizyonu çizilecek olan manifestoda, millilik vurgusunun yanında küresel mesajlar da yer alacak. Beyannamede, 24 Haziran sonrası resmen başlayacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getireceği yenilikler ve Türkiye'nin ayağındaki prangalarından kurtulması için atılacak adımlar anlatılacak.

DEV PROJELER SÜRECEK
Türkiye'nin ekonomide gösterdiği büyüme başarısına vurgu yapılacak manifestoda, kalkınmaya yönelik sürdürülebilir bir büyüme için bundan sonraki hedefler de anlatılacak. Yeni yatırımlara imkan sağlayan düzenlemelerin ipuçları verilecek. AK Parti'nin 16 yılda yaptıkları ve devam eden projeler hatırlatılarak, yeni müjdeler verilecek.

DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR
Dış politikaya yönelik mesajları da barındırması beklenen manifestoda özellikle Türkiye'nin oyun çizilen değil, oyun kuran ülke konumuna geldiği ve bölgesi başta olmak üzere, dünyadaki sorunların çözümlerinde etkili rol üstlendiği vurgulanacak. Türkiye'nin mazlum halkların yanında yer almaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceği ifade edilecek. Birleşmiş Milletler'in yapısının değişmesine yönelik 'dünya beşten büyüktür' vurgusunun da manifestoda yer alması bekleniyor.

YOL HARİTASI YAPILACAK
Daha güçlü, daha müreffeh ve daha özgür bir Türkiye'ye için atılacak adımların yer alacağı manifesto Türkiye'nin 2023'e giden süreçteki yol haritasını ortaya serecek. Bu yolda atılacak adımların daha detaylı başlıkları ise seçim bildirgesinde yer alacak. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AK PartiİstanbulTayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değnekçi dehşeti! Defalarca bıçakladı
Değnekçi dehşeti! Defalarca bıçakladı
İş adamı FETÖ'den tutuklandı!
İş adamı FETÖ'den tutuklandı!
Anne ve babayı para için tehdit etmenin cezası 15 yıl
Anne ve babayı para için tehdit etmenin cezası 15 yıl

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim