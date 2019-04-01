Erdoğan imzayı attı, kritik göreve o isim atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Bulut atandı.

Erdoğan imzayı attı, kritik göreve o isim atandı
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RESMİ Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, TOKİ Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Bulut TOKİ Başkanlığına atandı.
"ÖMER BULUT ATANMIŞTIR"
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer başkan yardımcısı Ömer Bulut atanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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