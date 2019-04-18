Erdoğan imzayı attı, 9 üniversitenin yeni rektörü belli oldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversitenin rektörünün atamasına yönelik kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
9 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı devlet ve vakıf üniversitelerine yeni rektörler atandı. Atamalarla ilgili kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karara göre atanan Rektörler;
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakaş
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sedat Murat
Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli
Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sabahattin Aydın
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güven Sak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Paç
Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 08:29