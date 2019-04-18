Erdoğan imzayı attı, 9 üniversitenin yeni rektörü belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye yeni rektörler atandı. Atamalarla ilgili kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı

Erdoğan imzayı attı, 9 üniversitenin yeni rektörü belli oldu
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversitenin rektörünün atamasına yönelik kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

9 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı devlet ve vakıf üniversitelerine yeni rektörler atandı. Atamalarla ilgili kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karara göre atanan Rektörler;

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakaş

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sedat Murat

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli

Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sabahattin Aydın

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güven Sak

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Paç

Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 08:29
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