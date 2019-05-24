Erdoğan imzayı attı, 11 üniversitenin yeni rektörü belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan imzayı attı, 11 üniversitenin yeni rektörü belli oldu
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararı'na göre 11 üniversiteye rektör atandı. Rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 ÜNİVERSİTENİN YENİ REKTÖRÜ BELLİ OLDU

Kararda, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Turgut, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Şahin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Amasya ÜniversitesiRektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiRektörlüğüne Prof. Dr. Adem Korkmaz, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu ÜniversitesiRektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiRektörlüğüne Prof. Dr. Vatan Karakaya, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ahmet Karadağ atanması yer aldı.

Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. 3. ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.

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