Erdoğan: İmamoğlu benim ayarımda değil

HÜRRİYET yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekrem İmamoğlu benim ayarımda değil. Benim muhatabım Kılıçdaroğlu olur. Ben söylerim o cevap verir, o söyler ben cevap veririm" dediği iddiasını okurlarına aktardı.

Abdulkadir Selvi, "Erdoğan kimin için 'Ayarımda değil' dedi?" başlığıyla yayımlanan yazısında 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin kulisleri aktardı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" YENİ SLOGAN OLACAK

"AK Parti ve CHP, İstanbul seçimleriyle ilgili kampanya hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Önce CHP'den haberler." diyen Selvi şöyle devam etti:

"CHP'nin yeni seçim kampanyası için 21 Mayıs'ta İstanbul Bomonti Hilton Oteli'nde bir lansman yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı tanıtım toplantısına büyükşehir ve il belediye başkanları, milletvekilleri ve PM üyeleri iştirak edecek. CHP'nin kampanyası Ekrem İmamoğlu'nun üzerine kurulacak. 'Her şey çok güzel olacak' ana slogan olacak. Ama yeni bir slogan ve yeni görseller geliyor. Sessiz değil ama sakin bir kampanya yürütülecek. İstanbul'da büyük bir miting düşünülmüyor. YSK'nın iptal kararı nedeniyle İmamoğlu'nun kampanyasının belkemiğini 'mağduriyet' ve 'vicdan vurgusu' oluşturacak. Kucaklayıcı ve polemikten uzak bir dil kullanılacak."

AK PARTİ'NİN ÖNCELİKLERİ: SANDIĞA GİTMEYEN VE KÜRT SEÇMEN

"AK Parti'nin seçim kampanyasıyla ilgili çalışma ise sürüyor" diyen Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belirli noktalar üzerinde durduğunu vurgulayarak şunları aktardı:

"Sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmene ulaşıp onların ikna edilmesi öncelikli hedef. Çünkü bunların yüzde 70'inin AK Parti seçmeni olduğu düşünülüyor. Özellikle 24 Haziran'da Erdoğan'a oy verip 31 Mart'ta Binali Yıldırım için oy kullanmayan 428 bin AK Parti seçmeni üzerinde duruluyor."

"Muhafazakar Kürtler. HDP'nin İstanbul'da aday çıkarmayarak Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesi, AK Parti'nin ise beka söylemiyle Kürtleri uzaklaştırması seçim sonuçları üzerinde belirleyici olmuştu. AK Parti, 'kırgın partililer ve muhafazakâr Kürtler' için çalışma başlattı."

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NU MUHATTAP ALACAK

"Binali Yıldırım ön plana çıkarılacak. Ancak Erdoğan rüzgarı her daim taze tutulacak." diyen Selvi şöyle devam etti:

Ekrem İmamoğlu'nun ismi anılmayacak. 'CHP adayı' denilecek. Kılıçdaroğlu ve CHP ön plana çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'nu değil, Kılıçdaroğlu'nu muhatap alacağı söyleniyor. Ancak onun gerekçesi farklı. Erdoğan'ın 'Ekrem İmamoğlu benim ayarımda değil. Benim muhatabım Kılıçdaroğlu olur. Ben söylerim o cevap verir, o söyler ben cevap veririm' dediği ifade ediliyor."