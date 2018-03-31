Erdoğan ile Trump arasında çok kritik görüşme 

CUMHURBAŞKANLIĞI kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu.
Suriye ve Irak’taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alan iki lider, müttefiklik ruhuna uygun biçimde iş birliği ve koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit etti.
Görüşmede Gazze’de bugün yaşanan olaylara da değinildi.
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