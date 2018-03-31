Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Artık sevgilinizin WhatsApp'ta kimle konuştuğunu görebileceksiniz
Artık sevgilinizin WhatsApp'ta kimle konuştuğunu...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 31 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook'un başı yine dertte! Şirket içi yazışmalar ortaya döküldü
Facebook'un başı yine dertte!
Canan Karatay'dan mide kaldıran uzun yaşam tüyosu
Canan Karatay'dan mide kaldıran uzun...

Erdoğan ile Trump arasında çok kritik görüşme 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald  Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında çok kritik görüşme 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald  Trump ile telefonda görüştü

31 Mart 2018 Cumartesi 09:56
Erdoğan ile Trump arasında çok kritik görüşme 
banner404

CUMHURBAŞKANLIĞI kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam  gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu.

Suriye ve Irak’taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele  konusunu ele alan iki lider, müttefiklik ruhuna uygun biçimde iş birliği ve  koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit etti.

Görüşmede Gazze’de bugün yaşanan olaylara da değinildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpErdoğanGörüşmeHaberlerSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'tan YPG'ye 200 milyon dolarlık soğuk duş!
Trump'tan YPG'ye 200 milyon dolarlık soğuk duş!
‘Erken Uyarı Sistemi’ göz açtırmayacak
‘Erken Uyarı Sistemi’ göz açtırmayacak
Savcı Kiraz'ın şehit edilmesinin üçüncü yıl dönümünde kanı yerde kalmadı
Savcı Kiraz'ın şehit edilmesinin üçüncü yıl dönümünde kanı yerde kalmadı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim