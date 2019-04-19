Erdoğan ile İmamoğlu buluştu

CUMHURBAŞKANI Cuma namazını kılmak ve İTO eski başkanlarından Atalay Şahinoğlu'nun cenazesine katılmak için Altunizade'deki İlahiyat Fakültesi Camii’ne geldi.İBB Başkanı Ekrem İmamoglu da Şahinoğlu’nun cenaze töreni için aynı camiye geldi. Erdoğan, İmamoğlu’ndan dakikalar sonra camiye giriş yaptı. Cumhurbaşkanı’na damadı, Ekonomi Bakanı Berat Albayrak ile AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. İki isim cuma namazının ardından cenaze namazı için birlikte saf tuttu.

ATALAY ŞAHİNOĞLU KİMDİR?

Nuh Çimento'nun yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Atalay Şahinoğlu (80), İstanbul’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybetti.

Nuh Çimento, 1999-2013 yılları arasında Kocaeli’de faaliyetini sürdürmüştü.

1939 Trabzon doğumlu olan Şahinoğlu, 1957’de İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yurtdışında İngilizce lisan eğitimi aldı. 1962-1971 yılları arasında Koç Burroughs AŞ’de iş hayatına atıldı ve bölge müdürlüğü yaptı. İTO’da başkanlık yaptı. Şahinoğlu, 1972-1979 yılları arasında Bozkurt Mensucat’ta Genel Müdürlük, 1985-1987 yılları arasında Hazet Holding’de Genel Koordinatörlük görevlerinde bulundu. 1986’da Kıbrıs Tayf Ltd. ortaklığının kurulmasında görev aldı, 1987-1995 yılları arasında kendisine ait Odak Pazarlama AŞ’yi kurup işletti.

Atalay Şahinoğlu, 1995-1999 yılları arasında Toprak Holding İcra Kurulu Başkanlığı, 1996 yılında ANT Tekstil Kurucu Ortaklığı görevlerinde bulundu. 1999-2013 yılları arasında Nuh Çimento Grubu şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. 1982-1995 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 1995-1999 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1999-2004 yılları arasında da İTO Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu.

ERDOĞAN’IN PAYLAŞIMLARINI BEĞENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Twitter hesabından yaptığı açıklamalardan ikisini kendi Twitter hesabında beğendi.

