Erdoğan ile gazeteciler arasında "ayar verme" diyaloğu

CUMHURBAŞKANI ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Çamlıca Camisi'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

GAZETECİLERLE "AYAR VERME" DİYALOĞU

Gündemi değerlendiren Erdoğan, gazetecilerin sorularının da yanıtladı. Bir gazetecinin Erdoğan'ın bayram programı ile ilgili soru sırasında ise ilginç bir ayar verme diyaloğu yaşandı.

"İLETİŞİM BAŞKANLIĞIMIZ O İŞİ GÖRÜR"

Gazetecinin "Basına açık programınız var mı, ona göre kendi ayarımızı yapalım?' sorusuna Erdoğan gülümseyerek, "size ayar vermek gerekirse zaten iletişim başkanlığımız o işi görür" diye yanıt verdi. Bu diyalog gülüşmelere neden oldu.