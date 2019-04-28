Erdoğan ile Bahçeli'nin oy hesabı farklı çıktı

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirirken, "İstanbul ve Ankara'da aslında kaybetmedik, tam tersine kazandık. Kazanmak kaybetmek nedir ona bakmak lazım. İstanbul’da 24 ilçede AK Parti, birinde MHP olarak almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "AK Parti olarak yüzde 44.4'lük oy oranına ulaştık" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin yerel seçimlerde yüzde 18.81 oy aldığını söylemişti. Buna göre Cumhur İttifakı yüzde 63.2 ediyor. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın yüzde 51.7 oy aldığını açıklamıştı.