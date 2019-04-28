Erdoğan ile Bahçeli'nin oy hesabı farklı çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin oy hesapları farklı çıktı.

Erdoğan ile Bahçeli'nin oy hesabı farklı çıktı
banner404

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirirken, "İstanbul ve Ankara'da aslında kaybetmedik, tam tersine kazandık. Kazanmak kaybetmek nedir ona bakmak lazım. İstanbul’da 24 ilçede AK Parti, birinde MHP olarak almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "AK Parti olarak yüzde 44.4'lük oy oranına ulaştık" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin yerel seçimlerde yüzde 18.81 oy aldığını söylemişti. Buna göre Cumhur İttifakı yüzde 63.2 ediyor. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın yüzde 51.7 oy aldığını açıklamıştı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kaftancıoğlu'na, 2013'te PKK'lı...
Kaftancıoğlu'na, 2013'te PKK'lı...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479