Erdoğan: İçimize sinmese de, YSK'nın kararına saygı duyacağız

AK Parti'nin Kızılcahamam toplantısında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şeriatın kestiği parmak acımaz. İçimize sinmese de YSK'nın kararlarına saygı duyacağız. Mücadelemiz devam edecek" dedi.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkan satır başları;

"Her seçim bir imtihandır, bir mücadeledir, bir muhasebe vesilesidir. 31 Mart seçimlerinde bu imtihanı bütünüyle demiyorum, büyük oranda başarıyla verdik. Bu mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. AK Parti olarak yüzde 44,4'lük bir oy oranına ulaştık. Bu mahalli idareler seçimlerinde aldığımız en yüksek ikinci orandır. Karşımızdaki dörtlü ittifakın oranı yüzde 44,5'te kaldı. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tartışılmaz bir başarısı var.

"MİLLETİMİZ BİN 389 BELEDİYENİN 758'İNİ AK PARTİLİ KADROLARA EMANET ETTİ"

Milletimiz ülkemizdeki bin 389 belediyenin 758'ini AK Partili kadrolara emanet etmiştir. 2014 ile kıyaslandığında 3 büyükşehri kaybetmiş bulunuyoruz. Her seçimde olduğu gibi kazandığımız ve kaybettiğimiz yerler olmuştur. İstanbul ve Ankara önemle üzerinde durulması gereken yerler olarak duruluyor. İstanbul ve Ankara'da aslında kaybetmedik, tam tersine kazandık. Kazanmak kaybetmek nedir ona bakmak lazım. İstanbul'da 24 ilçede AK Parti, birinde MHP olarak almış bulunuyoruz. Kalan 14 ilçede Diğer ittifak ipi göğüslemiş.

"30 BİN FARK DİYORLARDI, 13 BİN KÜSÜRE KADAR DÜŞTÜ"

İlçeleri kazanmamıza rağmen büyük şehir belediyelerini neden kaybettiğimizi sorgulayacağız. Seçim kanunundan doğan itiraz ve düzeltme hakları bundan önce de kullanılmıştır. Ancak CHP bu konuda sınıfta kaldı. CHP halk oylamasının sonuçlarını tanımadığını ve tanımayacağını söyleyecek kadar ileri gidebilmiştir. 30 bin fark diyorlardı bu düşe düşe 13 bin küsüre kadar düştü. Şu anda son verilerle düşmeye devam ediyor. Burada ciddi bir örgütlü organizasyon söz konusu. Elimizdeki belgeler bunu gösteriyor.

"PARTİMİZE VERİLEN OYLARIN TAKİBİNİ YAPACAĞIZ"

Memur sıfatıyla orada olması gereken kişilerin birçok bankadaki işçi statüsündeki kişilerin sandıklara memur gibi sokuşturulması yenilir yutulur gibi bir şey değildir. İş Bankası, Şeker Bank, Garanti Bankası, FİBA Bank'ın yüzlerce memuru buralarda yer almıştır. İş Bankası bizim bilgimizde değildir diye bir açıklama yaptı. Sizin bilginizde demiyoruz ama çalışanlarınızın burada görev aldığını söylüyoruz. Partimize verilen oyların takibini yapacağız.

"İÇİMİZE SİNSE DE SİNMESE DE YSK'NIN KARARINA SAYGI DUYACAĞIZ"

Sonuçta şeriatın kestiği parmak acımaz diyerek içimize sinse de sinmese de YSK'nın kararına saygı duyacağız. Son ana kadar biz hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu bir normal yargı mücadelesi olmaktan seçim hukukuna yönelik bir mücadeledir. Bunu sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız.

Daha ilk andan itibaren belediye başkan vekillerinin odalarındaki kilitlerin göbeğini sökecek kadar bir hırs. Zaten kazandıysan buralar size teslim edilecek.

Bu teşkilatın ahlakından mahrum olanlar, kendilerini hiçbir zaman anlatamayacaklar. Bilesiniz ki bu teşkilat sadece Ankara'da kabuğuna çekilmiş olan bir teşkilat değildir. Hangi ilde, ilçelerde neler oluyor, bunların hepsi bize geliyor. Nerede neler döndüğünü biliyoruz. Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler; bütün seçim kampanyası boyunca bu adamlar neredeler? Bunlar nereye gitti?

"DEMOKRASİ SEÇİLMİŞLERİN EGEMEN OLDUĞU BİR YERDİR, ATANMIŞLARIN DEĞİL"

Encümenin 5'i seçilmiş, 5'i atanmış, artı bir de belediye başkanı. Fakat bunu demokrasiye uygun bulmuyorum çünkü demokrasi seçilmişlerin egemen olduğu bir yerdir, atanmışların değil. Yerel seçimlerle ilgili bir düzenlemenin parlamentoda gözden geçirilişinde bunu bir defa ele almamız şart.

Nerede neler döndüğünü hepsini biliyoruz, gün ola harman ola. Zamanı geldiğinde bu teşkilatın geleceği için hesabını sormasını biliriz. Bu parti bir davadır, bu davaya gönül verenler bu davanın sır küpü içerisinde kendilerini tutmaları gerekir. Biz bu yola böyle çıktı, böyle yürüyoruz. Bizi diğerlerinden ayıran budur.

"MİLLETİMİZ SEÇİMLERDE PROJELERİNİZİ HAYATA GEÇİRİN MESAJI VERMİŞTİR"

Her şeyden önce milletimiz bize bu seçimlerde hedeflerinizden kopmayın, projelerinizi hayata geçirin mesajı vermiştir. Bu muhasebeyi yaparken asıl gündemimizden kopmayacağız. Önemli olan Türkiye'nin ekonomi ve güvenlik alanında kritik süreçten geçtiği dönemde sağlam durmamızdır. Milletimizin beklentilerine cevap vermek için önce bunu başarmalıyız. Değişim hayatın gerçeğidir.

"HİÇBİR EMEĞİ, BİRİKİMİ HEBA ETMEYECEĞİZ"

Her alanda ihtiyaç duyulan değişimleri gerçekleştireceğiz. Birileri istediği için değil, ihtiyacımız olduğu için yapacağız. Bizim hareketimizin mayasında ahde vefa vardır. Hiçbir emeği hiçbir birikimi heba etmeyeceğiz. Yeni değer ve kadrolarla saflarımızı genişletip güçlendireceğiz.

Seçim dönemi ile icraat dönemi farklıdır. İcraat döneminde millete hizmet edilir. 'Kızgın demiri soğutalım' çağrımızla bu ince noktaya dikkat çektik. Biz önce büyüme, ihracat, yatırım diyen bir parti olduk. Milli meselelerde bir araya gelmenin önemini en iyi biz biliyoruz. Beka tehditlerini hep beraber göğüslememiz gerekiyor. Gün hep birlikte Türkiye olma günüdür. Gün 82 milyon olarak tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenme günüdür. Cumhur İttifakı ortak paydanın lokomotifidir, en büyük temsilcisidir.

"BİZİ, BERABER YOL YÜRÜDÜĞÜMÜZ BİRİNİN SÖYLEDİKLERİ ÜZÜYOR"

Bizi CHP'nin HDP'nin yaptıklarından ziyade 2002'ye kadar beraber yol yürüdüğümüz birinin söyledikleri, politikaları üzüyor. Seçimde aldıkları oy ne olursa olsun, görmezden gelemiyoruz. Ardahan'da üniversite kurmanın anlamı ne diyor? Hocası var, talebesi yok diyor.Adama sormazlar mı tabelası var, binası yok.

"BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'Nİ KÜÇÜMSEMEK HANGİ AKILLA İZAH EDİLİR, BİLMİYORUM"

Boğaz'a girdiğin zaman Büyük Çamlıca Camii'ni göreceksin. Bunlara oy verenler herhalde bu sözlerden ötürü hesaba çeker. Cahil insan gülün güzelliğini görmez dikenine takılır. Bay Temel öğretim üyesi öğrencisi yok diyorsun. Iğdır Üniversitesi 6 bin 500 öğrenci 278 öğretim elemanı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Büyük Çamlıca Camii'ni küçümsemek hangi akılla izah edilir bilmiyorum. Milletimizin bu hezeyan sahiplerine hak ettikleri dersi vereceklerine inanıyorum."