Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107711
ALTIN
151.461
DOLAR
3.7000
STERLİN
4.8674
EURO
4.3417
Yetersiz hijyen implant kaybına yol açabilir
Yetersiz hijyen implant kaybına yol...
Geleceğin süper besini: Hamam böceği sütü
Geleceğin süper besini: Hamam böceği...
Canan Karatay: Pastırma en sağlıklı et!
Canan Karatay: Pastırma en sağlıklı...
banner468

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Ya sen insan değil misin?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarının Avusturya'da köpeklerle aranmasına tepki göstererek "Ya sen insan değil misin sen ara." dedi

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Ya sen insan değil misin?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarının Avusturya'da köpeklerle aranmasına tepki göstererek "Ya sen insan değil misin sen ara." dedi

23 Ekim 2017 Pazartesi 16:10
Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Ya sen insan değil misin?
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 14 yıl önce vefat eden  Aliya İzzetbegoviç'i anma töreninde  Avrupa'ya sert sözlerle yüklendi. Türk vatandaşlarının  Avusturya'da köpeklerle arabnmasına çok kızan Erdoğan, "Türkiye'ye gelen vatandaşımı kalkıp köpeklerle aratıyorlar. Ya sen insan değil misin sen ara." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aliya sadece bir siyasetçi, bir düşünür ve aksiyon adamı değildir. Merhum Aliya bunların tamamıdır. Hatta çok daha ötesi, fazlasıdır. O, sırf Müslüman olduğu, Müslümanca düşündüğü için atıldığı zindanda fikrini ilmek ilmek dokuyan genç bir mütefekkirdir. Biz onu ey teslimiyet senin adın İslam'dır niyazıyla biliyoruz. Biz onu asla intikam peşinde koşmayın, adalet arayın ama yapılanları da kesinlikle unutmayın sözleriyle hatırlıyoruz. Biz onu Boşnak'lar ülkelerinde kendilerini özgür hissetsinler vasiyetityle hatırlıyoruz. Biz o gönül insanını vefatından bir gün önce yazdığı, "Dik dur, yıldızların altında nasıl başı eğik durursun, hangi yoldan gidersen git sonunda ölüm bekliyor, bu yüzden dik dur" mesajıyla hatırlıyoruz.

"ELİMİ AVUCUNA ALIP VERDİĞİ NASİHAT..."

Biz onu elimi avuçlarının içine alıp buralar evladı Fatiham'dır,  Bosna'ma sahip çıkın emaneti ile hatırlıyoruz. Biz de  Bosna'yı korumaya devam edeceğiz.Orada bir kaç önemli siyasi vasiyetleri oldu ama burada söylemem uygun düşmez. Bugün bir kez daha bu anlamlı merasim sebebiyle kendisinin cesaretine ve sarsılmaz imanına şahitlik ediyoruz.

"BATI HALA ÖLDÜRÜYOR"

Aliya Müslüman olmanın kalmanın Müslümanca yaşamanın mücadelesini vermiştir, ne inancından ne de Boşnak kimliğinden vazgeçmemiştir. Batılı insanlara şirin görünmeyi ihanet sayar. Avrupalı Müslümanım derken ben  Avrupa'ya giderken başım önümde gitmiyorum der. Çünkü Batı, 7'den 70'e öldürdü ve hala da öldürüyor. Aliya cezaevini de savaşı da görmüştür. Bu her şahsa nasip olmaz. Bu cesaretinin en temel harcıdır.

"AVUSTURYA'YI ELEŞTİRDİ: YA SEN İNSAN DEĞİL MİSİN?"

Medeni  Avrupa'nın gözü önünde yüz binlerce vatandaşı katledilir.  Srebrenitsa bunlardan bir tanesidir. Hala bu yamyamlar yaşıyor. Son seçimlerde Hollandalıların yamyamları ile bizim insanlarımıza nasıl saldırdıklarını gördük.Benim Trabzonlu  Hollanda'da çalışan işçime köpeklerinin nasıl saldırdığını gördük. Bakın yine aynı şey oldu.  Türkiye'ye gelen vatandaşımI kalkıp köpeklerle aratıyorlar. Ya sen insan değil misin sen ara. Kadınsa kadın polisin arasın. Böyle bir rezalet olabilir mi? Bunların karakterinde bu var. Ama bir Müslüman'da bu olamaz. Çünkü Müslüman zulmedemez.

BATI MEDENİYETİNİN MEZAR TAŞLARI

Bizim onun duruş ve asaletinden öğrenecek çok şeyi var. Emperyalistler, kan emiciler sömürmeye devam ediyor.  Arakan'ın haini görüyoruz. O güçlü bildiklerimiz bu işi çözemezler mi? Ama ölen Müslüman ise onlar için önemli değil. Terörist Hıristıyanların içinden çıktıysa ses yok. Biz DEAŞ terörist diyoruz ve mücadele veriyoruz. Niye? Biz onların İslam ile alakası olmadığını açıkça haykırıyoruz. Halep'ten  İdlib'e insanlar kaçarken ses çıkardılar mı? Ona sessiz kalan  Myanmar'daki Budist terörüne ses çıkarmıyor. İnsan hakları demokrasi ve özgürlükler dün Boşnak'lara bugün de Suriyelilere Filistinlilere çok görünüyor. Zulmü trübünlerden seyredenler değişmedi. Sahile vuran masum çocuk bedenleri Batı medeniyetinin mezar taşlarıdır.

AVRUPA'YI UYARDI: KIYAMET SENARYOSU

Bugün  Avrupa'nın hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır. Irkçılığın arttığı, Neonazi partilerinin hükümet ortağı olduğu bir  Avrupa felakete sürükleniyor demektir. Şu anki manzara bir kıyamet senaryosunu çağrıştırmaktadır. Bu kötü gidişatı öncelikle Avrupalı siyasetçiler, akademisyenler ve sanatçılar engelleyebilir. Bu salondaki sanatçılara çok büyük görevler düşüyor.

REÇETE TÜRKİYE'NİN TAM ÜYELİĞİ

Türkiye  Avrupa'ya muhtaç durumda değildir. Asıl muhtaç durumda olan  Avrupa'dır. Onlar görmek istemese de reçete  Türkiye'nin tam üyeliğidir."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAvrupaAvusturyaRecep Tayyip ErdoğanPolitikaGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li vekilden çarpıcı iddia: Gökçek, eşyalarını toplamaya başladı
CHP'li vekilden çarpıcı iddia: Gökçek, eşyalarını toplamaya başladı
FETÖ’den aranan kadın öğretmen teslim oldu
FETÖ’den aranan kadın öğretmen teslim oldu
Cumhurbaşkanlığı, İsmail Küçükkaya'ya ödül vermeli
Cumhurbaşkanlığı, İsmail Küçükkaya'ya ödül vermeli

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim