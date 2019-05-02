Erdoğan: Hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık, onun için 'Türkiye ittifakı' dedik

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Geçtiğimiz 17 yıldaki istikrar ve güven ikliminde gerçekleştirdiğimiz başarılar, bize önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılara imza atabileceğimize işaret ediyor.

Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor, bunun farkındayız. Maruz kaldığımız bunca saldırıya rağmen kamu borç stokumuzun milli gelirimize oranı yüzde 13.7 düzeyindedir. Göreve geldiğimizde bu oran yüzde 60'ın üzerindeydi.

Mayıs 2013'te IMF'ye olan borcu biz sıfırladık. Türkiye'yi kur faiz enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız. Bazı sirk cambazları döviz rezervine yönelik gayri samimi açıklamalarla bir psikolojik olumsuz hava oluşturmanın gayreti içindedir.

Son dönemde ardı ardına ülkemize ve milletimize kurulan tuzakların sebebi, ülkemize siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da diz çöktürmektir. Seçimin birkaç ay öncesinde, geçmişte de olduğu gibi, patates soğan meselesini ne ile izah edeceğiz? Bunların hepsi bir siyasi müdahale anlayışı değil midir?

'TERÖR ÖRGÜTÜYLE EL ELE OLANLAR BİZİMLE İTTİFAK HALİNDE OLAMAZLAR'

Bir zamanlar toplu iğne bile üretemeyen bir ülkenin söz sahibi hâline gelmeye başlamasının, birilerini rahatsız ettiği açıktır.

Terör örgütüyle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar. TOBB bu çatının altında kucaklaşmıyorsa bunun hesabını herhalde ben verecek değilim. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık onun için Türkiye İttifakı dedik, Cumhur İttifakı dedik. Bazıları Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakımızın alternatifi gibi gösterek fitne çıkarma peşine düştü.

2.5 milyonluk bir ilave istihdam için 'Burası Türkiye, burada iş var' sloganı ile yola çıktık. Öncü veriler bu yılın ilk çeyreğinde istihdamda 100 bin kişilik bir artışa işaret ediyor. Bu, yeniden yükselişe geçtiğimizi göstermesi bakımından önemli bir rakamdır ama yeterli değildir.

Hükümet ve iş dünyası olarak 17 yılda yazdığımız büyük başarıyı ve bu başarı hikayesini devam ettirmek hepimizin elindedir.

Bu ay içinde 170'i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. İzmir'de 12 YPG'liyi bu gece gözaltına almış bulunuyoruz.

Tüm göstergeler yeniden yükseliş trendine girildiğine işaret ediyor. Kur, faiz ve enflasyonu mutlaka hedeflerimize uygun seviyelere indirmekte kararlıyız.