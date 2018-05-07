Erdoğan: Hedefimiz 5 milyar dolar

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ticarethacmimizin ilk kez ilk kez 2017'de 1 milyar doları aşmış olması sevindirici ama hedefimiz 5 milyar dolara çıkarmak. Belgrad Saraybosna Otoyolu Projesi bir dostluk ve barış projesidir. Sırbistan'ın FETÖ ile mücadelede sürdürdükleri desteği unutmamız mümkün değil.

Türkiye bursları ile onlarca Sırbistanlı öğrenciye üniversite imkanı sağlıyoruz.Birilerinin ülkemizin Balkanlar'daki faaliyetleri ile kurduğumuz bağdan rahatsız olduklarını görüyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır. Boş işlerle uğraşmak yerine Balkanlar'ın barış ve istikrarına katkı veren konulara yoğunlaşsınlar. Fenerbahçe Basketbol takımımız Avrupa Ligi finallerinde mücadele edecek. Bir başka ortak başarıya daha imza atacağız.