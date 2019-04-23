Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı kürsüye çıkınca özel oturumdan ayrıldı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında "Bakınız PKK'ya örgüt değildir diyeceksiniz. Orada PKK'nın kolu YPG'ye terör örgütü değildir diyeceksiniz. Onların siyasi kanadıyla işbirliği yapacaksınız. Sonra bu cenazeye gideceksiniz. Burada artık bir gaz sıkışması var. Nereye gideceksin bunları bir istismar noktasına çevirmeden önce düşünmeniz lazım değil mi? Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak herhangi bir ziyaretimden önce soruyorum. Gidişim orayı rahatsız eder mi? Edecekse gitmeyeyim" ifadelerini kullandı.