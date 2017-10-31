Erdoğan harekete geçti! Suç duyurusunda bulundu

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Bülent Tezcan hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

TEZCAN'DAN TEPKİ ÇEKEN KONUŞMA

CHP'li Tezcan dün yaptığı konuşmada,Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de" dedi.