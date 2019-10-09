Erdoğan, harekatla ilgili muhalefet liderlerine bilgi verdi

SURİYE'NİN kuzeyine başlatılması beklenen Barış Pınarı Harekatı bugün itibariyle başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Erdoğan'dan aldığı talimat doğrultusunda harekatın başlatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda harekatın başlatıldığını "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.'' mesajıyla duyurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgi verdiği kaydedildi.

HAREKATIN İKİ ANA MERKEZİ OLACAK

Harekatın iki aşamalı olması ve Resul Ayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor. Bu anlamda Akçakale ve Ceylanpınar harekatın iki ana merkezi olacak.Harekat öncesinde sınır bölgesine büyük çapta sevkiyat yapıldı. Bölgeye Denizli, Tunceli, Sarıkamış, Sakarya, Siirt, Bolu ve Kayseri komando tugaylarından 5 bin kişilik birlik sevk edildi. Zırhlı birliklerden de takviye yapıldı.

ERDOĞAN, PARTİ LİDERLERİNİ ARAYARAK BİLGİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgi verdiği kaydedildi.