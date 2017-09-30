Erdoğan 'hala bilmeyenler var' dedi harekete geçildi

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hâlâ yapmayı bilmeyenler var” diyerek teşkilat mensuplarını eleştirdiği Rabia işaretiyle ilgili harekete geçti. Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” sloganıyla özetlenen Rabia’yı teşkilatlara anlatacak bir afiş hazırlattı.



Erdoğan’ın Rabia işaretiyle sembolleştirdiği “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet”, AK Parti’nin son yapılan olağanüstü kongresinde parti tüzüğüne girmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 hafta önce yapılan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda “Hâlâ Rabia işaretini bilmeyenler var. Bizim partimizin de işareti bu. Mahir Bey herhalde bunu yazılı olarak göndereceksiniz. Başka çaresi yok. Şimdi bunun felsefesi de belli. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunu Kılıçdaroğlu varsın öğrenmesin. Ama biz çok iyi öğreneceğiz, milletimize de anlatacağız” demişti.



TEŞKİLATLARA GÖNDERİLDİ



Genel Başkan Yardımcısı Ünal, teşkilatı bilgilendirme amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışma, AK Parti’nin son yapılan merkez yürütme kurulu ve merkez karar ve yönetim kurulunda ele alındı. Erdoğan’ın onayının ardından hazırlanan afiş, teşkilatlara gönderilmeye başlandı.



NE ANLAMA GELİYOR?



Afişte Raiba’yı temsil eden “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet”in tanımı şöyle yapılıyor:



TEK MİLLET: Bin yıldır beraber yaşamış, beraber bedel ödemiş aziz milletimizin tüm fertleri, hiçbir ayrım gözetilmeksizin ülkemizin birinci sınıf eşit vatandaşlarıdır.



TEK BAYRAK: Rengini şehidimizin kanından alan, hilali ile bağımsızlığımızı ifade eden, yıldız şehitlerimizin ta kendisi olan bayrağımızdır. Bağımsızlığımıza ve demokrasimize olan tutkumuzdur.



TEK VATAN: Bin yıldır yurt bellediğimiz 780 bin kilometrekarelik vatan toprağımız Türkiye’mizdir. Tek bir karış toprağından vazgeçmeyeceğimiz, bölünmez bütünlüğünden asla taviz vermeyeceğimiz kadim yurdumuzdur.



TEK DEVLET: Milli iradenin tecellisi ve milletimizin ortak eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Çatısı altında huzur ve kardeşlik içinde özgürce yaşadığımız devletimizdir.

