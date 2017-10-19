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Erdoğan: Güçlü olanın haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz

TRT World Forum'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada adalet yok. Güçlü olanın haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum." dedi

Erdoğan: Güçlü olanın haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz

TRT World Forum'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada adalet yok. Güçlü olanın haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum." dedi

19 Ekim 2017 Perşembe 18:17
Erdoğan: Güçlü olanın haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz
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ERDOĞAN'IN konuşmasından satır başları:

Dünyada adalet yok. Güçlü olanın haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum.

BM'deki 196 devlet 5 daimi üyenin hakkı neyse ben de aynen sahip olmak istiyorum demeli. Dünyadaki tüm ülkeler ben de söz ve rol sahibi oldum desin. Dünya buna geçmeli. Dünya 5'ten büyüktür.

Almanya'ya PKK ile ilgili 4 bin 500 dosya verdim.

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Anahtar Kelimeler:
TRT World ForumRecep Tayyip ErdoğanPKK
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