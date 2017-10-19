Erdoğan: Güçlü olanın haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz

ERDOĞAN'IN konuşmasından satır başları:
Dünyada adalet yok. Güçlü olanın haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum.
BM'deki 196 devlet 5 daimi üyenin hakkı neyse ben de aynen sahip olmak istiyorum demeli. Dünyadaki tüm ülkeler ben de söz ve rol sahibi oldum desin. Dünya buna geçmeli. Dünya 5'ten büyüktür.
Almanya'ya PKK ile ilgili 4 bin 500 dosya verdim.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.