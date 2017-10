Erdoğan Gençlik Şurası etkinliğinde konuştu

GENÇLERE tavsiyelerde bulunan Erdoğan, "Dil öğrenmek bir başka önemli husus. Tüm gençlerimizin en az bir yabancı dil öğrenmelerini bekliyorum" diye konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Sevgili gençler, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Fatih'in İstanbul'u fethettiği ruhu selamlıyorum. Yunus Emrelerin, Mevlanaların, Hacı Bektaşların, Şahin Beylerin, Sütçü İmamların, Nene Hatunların her biri cesaret abidesi olan nice kahramanların torunları olan gençlerimizi selamlıyorum. 15 Temmuz direnişinin kahramanları olan gençlerimizi selemlıyorum.

"BİR GECE ANSIZIN VURABİLİRİZ"



Nerede, nasıl bir çalkalanma var, nerede bize yönelik taciz varsa, bir gece ansızın vurabiliriz. Acaba birileri izin verir mi? Artık yok, geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanlar bizimle beraber hukukumuza saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız. Aksi taktirde kusura bakmasınlar.



Siz siz oldun, gençliğinizi öldürmeyin. Bir tek gününüzü, bir tek saatinizi sakın ha, boşa geçirmeyin. Unutmayınız, bizim gençlik konusunda bir Kızıl Elmamız var. Biz, imanına, inancına sahip bir gençlik istiyoruz.



Şimdi devam eden kongrelerimizde yeni görev alan arkadaşlarımızın önemli bir kısmının gençlik kollarımızdan yetişme olduğunu hamdolsun memnuniyetle görüyorum. Aynı durum yarın belediye başkanlığı seçiminde, milletvekili seçiminde de olacaktır. Hiç şüphesiz günü geldiğinde, daha yüksek irtifa. İnşallah dinamik gençler daha yüksek irtifada bakacaksınız ki Cumhurbaşkanlığı makamında da sizlerden birisi olacaktır.



Sizler kendinize bir takım haklar lütfedilmesini beklemiyorsunuz. Sizlerin tek istediği fırsat kapısının aralanmasıdır. 2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımız, hepsi de sizin içindir. Bu frısatları çok iyi değerlendirin.



Kendinizi asla küçümsemeyin. Mücadeleden korkmayın. Sizlerin bir mıh olarak gördüğü adımın milletimizin hayatında nasıl bir etkiye yol açacağı ancak ileride bilinebilir. Ben sizlere güveniyorum, yüreğinizdeki aşkın, gözlerinizdeki kararlılığın hakkını vereceğinize inanıyorum. Bu yolculuğunuzda bugüne kadar hep sizlerle birlikte oldum. Ömrüm yettiğince, bu can bu tende olduğu müddetçe yanınızda olmaya da devam edeceğim.



Girişimcilik genç olmanın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Gençlerimizden beklentimiz memur olmakla değil, girişimci olmakla ilgilenmeleridir. Bazı kelimeleri ardı ardına sıralamak değildir. Siz istediğiniz kadar inovasyon deyip durun, yeterli bilgi ve çalışma azmine sahip değilseniz sonuç hüsran olur.



Batılı bir yazarın söylediği bir söz var, kulağınıza küpe olsun ; Hep denedin hep yenildin, olsun. Gene dene, gene yenil, daha iyi yenil.



Bize denemekten hiç bıkmayan ve nihayetinde Allah'ın izni ile tuttuğunu koparan bir gençlik lazım o gençliği de karşımda görüyorum.



Dil öğrenmek bir başka önemli husus. Tüm gençlerimizin en az bir yabancı dil öğrenmelerini bekliyorum. Onların dil öğrenimine ağırlık vereceksiniz. Bundan kastım da sadece İngilizce değildir. Mutlaka en az 2. bir dili öğrenin. Osmanlı döneminde bir akıncının bir elçinin en az 6-7 dili iyi derecede bildiği anlatılır. Osmanlıcayı en azından yüzünden okumasını bilmeniz gerekiyor. Siz 600 yıllık kitaplarımıza fransız kalırsanız, Fransızca bilmeniz bir işe yaramaz.



Büyük filozof Platon'un akademisinin kapısında ne yazıyor; 'Matematik bilmeyen giremez' dediği yazıyor. Eğer kardan zarardan, toplama ve çıkarmadan anlamazsanız işinizi yürütemezsiniz. Gençler sesiniz çıkmadı hayırdır? Yanlış mı söyledim? Osmanlı'da yöneticilerin aynı zamanda iyi birer matematikçi olduğunu hatırlatmak isterim.



Allah'a şirk koşma, günah ve yalandan sakın. Namazını dosdoğru kıl. Tövbeyi geçiktirme. Selama, duaya önem ver. Tebessüm sadakadır. Cahilden ve kötü komşudan uzak dur. Erken kalk. Az konuş, sözünü dağıtma. İstişare et. Doğru arkadaşlar seç. tembel olma. Acele etme. Şevkatli ol.