Erdoğan gafı sonrası NTV'den ayrılmıştı! Yeni kanalı belli oldu

GEÇTİĞİMİZ aylarda 20 yıla yakın çalıştığı NTV'den bir veda mesajıyla ayrıldığını duyuran Oğuz Haksever'in, önümüzdeki günlerde yeni bir haber kanalı ile ekranlara döneceği ortaya çıktı.

ERDOĞAN GAFI OLAY OLMUŞTU

Deneyimli haber spikeri ve televizyon sunucusu Oğuz Haksever, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ile ilgili sözlerini sunarken yaptığı gaf sonrası NTV'den istifa etmişti. Ünlü ismin aylar süren sessizliğinin ardından yeni bir kanal ile el sıkıştığı öğrenildi.

HABER GLOBAL'LE ANLAŞTI

Erdoğan Aktaş yönetimindeki Haber Global ile anlaştığı öğrenilen Haksever'in Haber Global ekranında kısa süre içinde haber ve tartışma programlarını sunmaya başlaması bekleniyor.