Erdoğan gafı sonrası NTV'den ayrılmıştı! Yeni kanalı belli oldu
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ile ilgili sözlerini sunarken ilginç bir gafa imza atan Oğuz Haksever'in yeni adresi Haber Global oldu.
GÜNDEM 23.09.2019, 15:30
GEÇTİĞİMİZ aylarda 20 yıla yakın çalıştığı NTV'den bir veda mesajıyla ayrıldığını duyuran Oğuz Haksever'in, önümüzdeki günlerde yeni bir haber kanalı ile ekranlara döneceği ortaya çıktı.
ERDOĞAN GAFI OLAY OLMUŞTU
Deneyimli haber spikeri ve televizyon sunucusu Oğuz Haksever, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ile ilgili sözlerini sunarken yaptığı gaf sonrası NTV'den istifa etmişti. Ünlü ismin aylar süren sessizliğinin ardından yeni bir kanal ile el sıkıştığı öğrenildi.
HABER GLOBAL'LE ANLAŞTI
Erdoğan Aktaş yönetimindeki Haber Global ile anlaştığı öğrenilen Haksever'in Haber Global ekranında kısa süre içinde haber ve tartışma programlarını sunmaya başlaması bekleniyor.
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|4. Denizlispor
|5
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|5. Çaykur Rizespor
|5
|8
|6. Galatasaray
|5
|8
|7. Malatyaspor
|5
|7
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1