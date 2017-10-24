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Erdoğan, erken seçim iddialarına son noktayı koydu

Partisinin grup toplantısının ardından erken seçim iddiaları sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda gündemimizde yok." dedi

Erdoğan, erken seçim iddialarına son noktayı koydu

Partisinin grup toplantısının ardından erken seçim iddiaları sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda gündemimizde yok." dedi

24 Ekim 2017 Salı 12:55
Erdoğan, erken seçim iddialarına son noktayı koydu
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  AK Parti Grup Toplantısının ardından erken seçim iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Şu anda gündemimizde yok." dedi.

"KİM İDDİA EDİYORSA İSPAT ETSİN"

AK Parti Grubu çıkışı konuşan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim iddialarına ilişkin, "Kim iddia ediyorsa ispatla mükelleftir. Şu anda gündemimizde yok." açıklamasında bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÜNAL DA SERT ÇIKMIŞTI

AK Parti Sözcüsü  Mahir Ünal, "Türkiye'nin gündeminde bir seçim yok. Öncelikli sorunlarımız var" diyerek iddialara sert çıkmıştı.

İşte Ünal'ın açıklaması:

Ünal, " Türkiye bölgesinde ciddi bir milli güvenlikle ilgili sorunlarla karşı karşıya. Sınır güvenliğimizle ilgili sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz. Dün orta vadeli plan açıklandı. Mali disiplini korumaya hedefleri gerçekleştirmeye yatırım ortamını iyileştirmeye yeni yatırım çekmeye çalışırken seçimin konuşulması bile doğru değil. Ülkeyi seçim atmosferine sokarsanız alacağınız önemli kararların sorgulanması anlamına gelir.  Türkiye'nin gündeminde bir seçim yok. Öncelikli sorunlarımız var. Gündemde Kuzey  Irak, orta vadeli plan, yeni enerji politikaları var.  Türkiye'nin bir seçimle, bir seçim atmosferiyle uğraşacak vakti yok. Bunları konuşmayı da doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

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