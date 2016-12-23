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Erdoğan: El Bab neredeyse tamamlanmak üzere

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Aliağa ilçesinde Türkiye’nin ilk yüzer LNG Terminali Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında "El Bab neredeyse tamamlanmak üzere" dedi

Erdoğan: El Bab neredeyse tamamlanmak üzere

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Aliağa ilçesinde Türkiye’nin ilk yüzer LNG Terminali Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında "El Bab neredeyse tamamlanmak üzere" dedi

23 Aralık 2016 Cuma 15:07
Erdoğan: El Bab neredeyse tamamlanmak üzere
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ERDOĞAN'IN konuşmasından satır başları
Sevgili İzmirliler, kıymetli misafirler, kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Projelerin şehrimize ülkemize firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Mühendisinden işçisine herkese teşekkür ederim. 6 ayda hizmete alınmış olmasını çok önemli görüyorum.
Enerji alanında Türkiye hem tüketiminin artması, hem de geçiş güzergahında olması sebeiyle yeni projelere ihtiyaç duyan bir ülke. Enerji talebi artacaktır. Büyüme hızımızla enerji tüketim oranımız aynı oranda artmıştır. Bu yılki enerji tüketimimiz 2002'den 2 kat daha fazla. Kendi kaynaklarımızı azami şekilde değerlendirirken, alternatif enerji kaynaklarını oluşturuyoruz. Doğalgaz en önemli enerji kaynağı. Elektriğin bir kısmı, ısınma ihtiyacımızı doğalgazla karşılıyoruz. Doğalgazda malesef dışa bağımlıyız. Kaynak çeşitliliğine gitmemiz şart.
Türkiye LNG ithalatında dünyada 8. sırada yer alıyor.
Genç insan gücü bana göre ekonomin baş faktörüdür. Emek insanın türevidir. insan varsa emek vardır.
Son 3.5 yıldır ekonomik krizden bölgesel çalkantılara kadar bir sürü olay boğuşuyor.
Her türlü yol denendiği halde biz kalkınma gündeminden kopmadık.
İş bilenin kılıç kuşananın Avrupa ile Asya'yı beşinci defa birbirine bağladık.

TORAĞA GÖMECEĞİZ
Bu terör belasını toprağa gömeceğiz. Hiç endişeniz olmasın.Bakınız birileri kuru sıkı atıyor. Dünyayı biz mi kurtaracağız diyor. kilis'e bomba düşünce neredesin hükümet diyorlar. Kilis'e bomba atanların peşine düşünce dünyayı biz mi kurtaracağız diyorlar. Şimdi El-Bab neredeyse hallolmak üzere.

 
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