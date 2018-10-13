Erdoğan duyurdu! CHP'nin İş Bankası hisseleri için ilk adım atılıyor

KAYSERİ'DEKİ toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri ile ilgili konunun Meclis'e getirileceğini belirterek, "İş Bankası'nda CHP'nin yüzde 28'e yakın bir hissesi var ya. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP alsın kullansın diye yapmadı. Hazine'ye gitsin diye yaptı. İnşallah meclisten bunu çıkartacağız ve bu hissenin hazineye devrini sağlamış olacağız." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ ŞEHRE YAKIŞAN BİR HASTANE OLDU"

Uluslararası alanda büyük bir mücadele yürütüyoruz. Ülkemizde tarihi bir dönüşüme imza atıyoruz. Bugün burada toplam yatırım bedeli 1 katrilyon 640 trilyon lirayı bulan 137 farklı bakanlık, belediye ve özel sektör projesinin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Kayseri Şehir Hastanesi şehre yakışan bir hastane oldu.

"KILIÇDAROĞLU, SEN ÖLÜLERİ REHİN ALIYORDUN"

Sağlıkta 15'i hastane olmak üzere 42 tesisi şehrimize kazandırdık. Kayseri Şehir Hastanesi her türlü imkanıyla şehrimize yakışır bir hizmet oldu. Duydunuz mu Bay Kemal ne diyor? Hastanelerde artık ameliyat yapılmayacakmış. Ya bu ne menem bir adam ya. Bay Kemal, artık Türkiye'de Bay Kemal'in SSK'sı dönemi yok. Sen ölüleri rehin alıyordun ya ölüleri. Bu adam SSK Genel Müdürü iken, bu ülkenin evlatlarını hastanelerde sürüm sürüm süründürdü, ölüleri rehin aldı.

Vakit geliyor, 5.5 ay sonra, Mart yerel seçimlerinde sana gereken cevabı bu millet verecek. Artık CHP'yi de bu ülkeyi de senden kurtaracak.

"TRAMVAY HATTIYLA İLGİLİ HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR"

Şehrimizde inşa edilecek tramvay hattıyla ilgili hazırlıklar sürüyor. Artık Kayseri için yetersiz gelen havalimanı binasının yerine yenisini yapıyoruz. Şehrimizdeki çalışmaları desteklemek için yaklaşık 2 katrilyon lira teşvik ödemesi yaptık. Anadolu'nun orta yerindeki Kayseri, istikrarın, yatırımın, huzurun manasını iyi bilir.

"4 MİLYON MÜLTECİYİ BİZ BESLİYORUZ"

Dünyada dengeler yeniden kuruluyor. Bunlar ellerine tutuşturulan kağıtlarla şahsıma, partime ve aileme itiraf ediyor. Bölgemiz cayır cayır yanıyor. Bunların gözü parti içinde koltuk kavgasından başka bir şey görmüyor. 4 milyon mülteciyi biz besliyoruz. Batılı kapılarını kaparken, biz kardeşlik kapısını açıyoruz. Türkiye, uluslararası ilişkilerden ekonomiye baştan sona yeniden yapılanıyor.

"KOLUNA GİRENLER TERÖR YARDAKÇILARIYDI"

Şu anda bir kısmı Kayseri'de yetişen kahraman askerlerimiz, sınırlarımız ötesinde başarı üstüne başarı kazanıyor. Bunlar üzüntüden kahroluyor. İdlib'deki başarımızdan dolayı tüm dünya bizi kutladı, ana muhalefet bir söz edebildi mi? Yurt dışına gittiklerinde, bizim oradaki diplomatlarımızla bir araya gelmiyorlar. Onlar Hans'la George'la bir araya geliyorlar. Onlar bu ülkeden kaçıp gidip, 5 yıl 10 hapis cezası alan ajanlarla bir araya geliyorlar. Bu ülkede ne kadar vatan, devlet ve millet düşmanı varsa hepsiyle el ele yürüyorlar. Ankara'dan İstanbul'a bunlarla el ele kol kola yürümediler mi? Ben ispatla konuşuyorum ispatla. Ana muhalefetin başındaki zat güya Adalet Yürüyüşü yaptı. Koluna girenler terör yardakçılarıydı.

"MÜSLÜMAN BİR DELİKTEN BİR KERE SOKULUR, BİR DAHA ASLA"

Eğer teröre bulaşmış olanlardan, kalkıp da belediye başkan adayı yapacak olanlar olursa, şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz. Bu milletin parasını verelim de bunlar Kandil'e versin. Yok öyle. Bir şey olsa da şu Tayyip Erdoğan aradan çekilse meydan bize kalsa beklentisiyle yan gelip yatıyorlar. Bunların en büyük başarıları, her evden bir oy diyerek, bölücü örgütün güdümündeki partiyi meclise sokmak. Şimdi mahalli seçimlerinde de bazı belediyeleri onlara teslim etmeye çalışıyorlar. Türk milletini hiç tanımadıkları için yüzde 25'in üzerine çıkamadılar. Burdan sesleniyorum. Eğer teröre bulaşmış olanlardan, kalkıp da belediye başkan adayı yapacak olanlar olursa, şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz. Bu milletin parasını verelim de bunlar Kandil'e versin. Yok öyle. Müslüman bir delikten bir kere sokulur, bir daha asla.

"DAVALARDA KAZANDIĞIM PARAYI KILIÇDAROĞLU CEBİNDEN Mİ ÖDEDİ"

Bunların derdi ülkeye ve millete hizmet etmek, bunun için cumhurbaşkanlığını kazanmak değil. Tek gayeleri, ellerindeki belediye ve partideki koltuklarını korumak ve ekmek elden su gölden yaşayıp gitmektir. Merak ediyorum, Kılıçdaroğlu'na açtığım davalarda kazandığım paraları, Kılıçdaroğlu cebinden mi ödedi yoksa CHP'nin kasasından mı? Bunu da açıklamaya davet ediyorum.

CHP'NİN İŞ BANKASI'NDAKİ HİSSELERİ: ''KONUYU MECLİS'E GETİRİYORUZ, MHP DE DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLADI''

İş Bankası'nda CHP'nin yüzde 28'e yakın bir hissesi var ya. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP alsın kullansın diye yapmadı. Hazine'ye gitsin diye yaptı. Biz Meclis'e bu konuyu getiriyoruz. İnşallah meclisten bunu çıkartacağız ve bu hissenin hazineye devrini sağlamış olacağız. MHP de destekleyeceğini açıkladı.Şimdi tabi tutuştu. Bunu biz kullanmıyoruz ki diyor. Bir de kullanacak mıydın?

Bir an önce meclisimizden bu geçecek. Ardından da hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek.

''FETÖ KONUSUNDA VİCDANLARI KANATAN HUSUSLAR OLDUĞUNU BİLİYORUM''

2010'da başladılar ama 40 yıldır bunlar bu ülkede hazırlık yaptılar. Şimdi ortaya konulan tüm hakikatlere rağmen örgütün içinde kalmaya devam edenler bunun sonuçlarına da katlanırlar. Bak buradan sesleniyorum. FETÖ'de kalanlar kusura bakmasın, canlarını yakarız hukuk neyse onu da uygularız. Bunlar kardeşleri birbirine düşürdüler. Biz bunlara müsaade edemeyiz. Gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. FETÖ konusunda vicdanları kanatan hususlar olduğunu biliyorum. Bu ihanet çetesinin tam ortasında olup kurtulduklarını sananlar sevinmesin. Her gün yeni deliller bulunuyor. Bu ihanet çetesinin peşini bırakmadık. bırakmayacağız. Isparta'da bunların kasasından 100 kilo altın 5 milyon dolar çıktı. Tük finans sektörüne sesleniyorum. Kasalarla ilgili çalışmalara dikkat. Kim, ne yapıyor dikkat edeceksiniz."