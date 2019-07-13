Erdoğan destek vermişti! Ağaç Dikme Bayramı için harekete geçildi

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Twitter'da bir kullanıcının "Bir fikrim geldi. Biz neden 'Ağaç Dikme Bayramı' ilan etmiyoruz" paylaşımına kayıtsız kalmayarak destek yanıtı vermişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "En kısa sürede uygun bir günün "Ağaç Dikme Bayramı" olarak ilan edilmesi için çalışmalara başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DESTEK YANITI VERDİ

Abdullah Enes isimli bir sosyal medya kullanıcısı, "Biz neden ağaç dikme bayramı ilan etmiyoruz" diyerek bir paylaşımda bulundu. Çok sayıda beğeni alan bu paylaşıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da duyarsız kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer verdi.

"ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarının alındığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "En kısa sürede uygun bir günün "Ağaç Dikme Bayramı"olarak ilan edilmesi için çalışmalara başlıyoruz. Bu bayram, ülkemizin geleceğine armağan edilen en değerli bayramlardan biri olacak." dedi.