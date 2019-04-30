Erdoğan: Demokrasilerde sandık esastır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili, "Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır." ifadelerini kullandı

Erdoğan: Demokrasilerde sandık esastır
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Halkın egemen olduğu,  başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi  atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak  demokratik seçimlerle belirlenir. Demokrasilerde sandık esastır. Darbelerle  mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak,  Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın  demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.
 

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