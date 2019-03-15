Erdoğan'dan Yeni Zelanda katliamcısına: Senin her yerin bomba olsa ne yazar

GAZİANTEP'te Millet Bahçesi kuracaklarını söyleyen Erdoğan, "Eski stadın yerine Millet Bahçesi yapıyoruz. İçinde de Millet Kıraathanesi olacak" dedi.

Erdoğan, "Önümüzdeki yıl inşallah Gaziantep'e 1875 yataklı şehir hastanesi yapıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Sen ne güzel bir şehirsin Gaziantep. Sizi yürekten selamlıyorum. Son 1 yıldır 4. defa Gaziantep'teyim. Var mı benim gibi gelen? Evliya Çelebi bu şehir için ne diyor: 'Tatlı yedikleri için tatlı dillilerdir' diyor. Tatlısıyla, kebabıyla, mutfağıyla ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden bu şehir için ne desek azdır.

- Şanlıurfa'da insanlık tarihinin en eski izleri bulundu. Biz de 2019'u Göbeklitepe yılı ilan ettik. Göbeklitepe Şanlıurfa'nın yanında Gaziantep'in de turizmine katkıda bulunacaktır. İnşallah 31 Mart'ta Gaziantep yepyeni bir hizmet döneminin kapısını aralayacaktır.

— Gaziantep bugüne kadar hep yanımızda oldu ama bu kez Antep'ten delikanlılığına yakışır bir rekor bekliyorum.

— Ya siz ne çileler çektiniz ya. Bodrum'a in, ordan kömürü çıkar. Ama şimdi evler sıcak mı? Şu anda 81 vilayette doğalgaz var. Bölünmüş yol uzunluğunu 396 kilometreye çıkardık.

— Gaziantep'in içinde 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde askeri alan var. Buradaki askeri birliği şehir içinde tutmanın bir anlamını kalmadığını gördük. Dülükbaba Tabiat Parkı'na komşu bu alanı Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik. 5 milyon metrekareden fazlasını gül bahçesi, ıhlamur bahçesi ve çınarlarıyla millet bahçasi yapacağız. Geri kalanına da bir medeniyet şehri kuracağız. Evlerin her biri Antep evi şeklinde yapılacak.

— Gazianteple çiftçilerimize 1.5 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bugün gazetelerde okudum. Bay Kemal diyor ki, 'İstihdam için üretim gerek'. Bay Kemal, önce yatırım gerek. Anlamaz. Bir koyun verin kaybeder gelir. SKK'yı böyle batırdı.

— Biz ülkemiz için ne yapabiliriz diye düşünürken birileri suyu bulandırmanın derdinde. Seçimlerde bir Cumhur İttifakı var bir de CHP'nin etrafında kurulan ittifak var. Kimin kimi desteklediği belli değil. CHP'nin listesinde HDP meclis adayları, FETÖ'nün adayları cirit atıyor. Ötekinde de aynı şekilde. Neyseki herkes rolünü iyi oynayamıyor.

— Çıkın delikanlıca kim kiminle ittifak halinde, kim kimin belediye başkan adayını destekliyor, kim kimin belediye meclis üyelerini kendi listesinden gösteriyor söyleyin.

— (Mansur Yavaş'la ilgili iddialar) Bütün belgeler ortaya döküldü, artık gizleyecek hiçbir şeyleri kalmadı. Bunları ayaklarımızın altına almak için 31 Mart en büyük fırsattır.

— Bunlar bayrak düşmanı, bunlar ezan düşmanı. Ezan okunurken düdük öttürmeye mecbur musunuz? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için toplanırken, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununu bilmiyor musun? Bu ülke yol geçen hanı mı? Bu ülkeyi eski Türkiye mi sanıyorsun? Valilik nereye izin verirse yürüyüşünü orada yapacaksın. Onun için gereği yapıldı, o akşam onlar oradan dağıtıldı.

— İslam düşmanı katiller ellerine silahlarını alıp cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerimize saldırıyorlar. 49 kardeşimiz şehit oldu. Bunların dışında 3 tane Türk var, onlar da yaralı, bir tanesi ile görüştüm.

— Bu katil bildiri yayınlamış. Tüm Müslümanlarla, birlikte ülkemizi ve şahsımı da hedef alıyor. Neymiş boğazın batısına geçmeyecekmişiz. Yoksa ne olurmuş. İstanbul'a gelip hepimizi öldürüp topraklarımızdan sürer Ayasofya'yı minarelerinden kurtarırlarmış. Be hey gafil, önce şunu bil… Ben neden girdim içeri. Ziya Gökalp'in şiiri vardı. Sen hangi milletle konuşuyorsun, neyi konuşuyorsun. Senin her yerin bomba olsa ne yazar.