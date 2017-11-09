Erdoğan'dan yeni sınav sistemiyle ilgili flaş açıklama

CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde partisinin Ankara, Aksaray, Batman, Bilecik, Burdur, Edirne, Erzurum, Karabük, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Tokat ve Kilis illerinin milletvekillerini topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda milletvekillerinin görüş ve önerilerini aldığı ve yeni talimatlar veridği ortaya çıktı.
Erdoğan'ın milletvekillerine TEOG sonrası yeni sistemle ilgili olarak talimat vererek, iyi anlatılmasını istedi. Erdoğan, "Dershaneler ve etüt merkezlerinin yeniden canlandırılmasın asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Erdoğan cam filmi ile ilgili maliye ve içişleri bakanlıklarına talimat verdi.
İstifa eden başkanlarla ilgili de konuşan Erdoğan, "Sakın onları dışlamayın" ifadesini kullandı.
Atatürk Kültür Merkezi projesi ile ilgili de konuşan Erdoğan 4 proje olduğunu yeşil alanı çok olanın öne çıkacağını dile getirdi.
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