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Erdoğan'dan yeni sınav sistemiyle ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG sonrası yeni sistemle ilgili olarak talimat vererek, iyi anlatılmasını istedi. Erdoğan, "Dershaneler ve etüt merkezlerine canlandırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi

Erdoğan'dan yeni sınav sistemiyle ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG sonrası yeni sistemle ilgili olarak talimat vererek, iyi anlatılmasını istedi. Erdoğan, "Dershaneler ve etüt merkezlerine canlandırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi

09 Kasım 2017 Perşembe 17:15
Erdoğan'dan yeni sınav sistemiyle ilgili flaş açıklama
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CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde partisinin Ankara, Aksaray, Batman, Bilecik, Burdur, Edirne, Erzurum, Karabük, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Tokat ve Kilis illerinin milletvekillerini topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda milletvekillerinin görüş ve önerilerini aldığı ve yeni talimatlar veridği ortaya çıktı.

Erdoğan'ın  milletvekillerine TEOG sonrası yeni sistemle ilgili olarak talimat vererek, iyi anlatılmasını istedi. Erdoğan, "Dershaneler ve etüt merkezlerinin yeniden canlandırılmasın asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan cam filmi ile ilgili maliye ve içişleri bakanlıklarına talimat verdi.

İstifa eden başkanlarla ilgili de konuşan Erdoğan, "Sakın onları dışlamayın" ifadesini kullandı.

Atatürk Kültür Merkezi projesi ile ilgili de konuşan Erdoğan 4 proje olduğunu yeşil alanı çok olanın öne çıkacağını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
TEOGRecep Tayyip  ErdoğanAK PartiSınav Sistemi
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