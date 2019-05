Erdoğan'dan Yargı Reformu Paketi ile ilgili yeni açıklama

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yargın mensuplarıyla buluştuğu iftar yemeğinde konuşma yaptı. Erdoğan, son reform paketiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi, adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Adalete olan güvenin sarsıldığı bir toplumda barış, huzur ve istikrar da kalmaz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"GECİKEN ADALET ADALET DEĞİLDİR"

Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi, adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır.

Yargıya güveni perçinleyecek yegane faktör doğru kararlar verilmesidir.

Geciken adalet, adalet değildir. Her dosyada bir insanın geleceği ve kaderi bulunuyor.

Hukukun üstünlüğü ilkesine ve masuniyet karinesine leke sürdürülmemesi hayati önem arz ediyor.

Cezasızlık algısının yaygınlaşmasına asla müsaade etmemeliyiz.

"FELAKET TELLALLARINA PRİM VERMEYİN"

Adalete olan güvenin sarsıldığı bir toplumda barış, huzur ve istikrar da kalmaz.

İnsanların, adaleti mahkeme kapıları yerine başka güç odaklarında aramaları, devletin bekasına en büyük tehdittir.

Türkiye, bağımsızlığını her alanda ilerlettikçe sabotajların dozu da arttı. Atlattığı her badirenin ardından ülkemiz yeni bir engelle karşılaştı.

Eski Türkiye'ye alışanlar, Türkiye'ye şaşı bakanlar maalesef yeni Türkiye'nin dinamiklerini anlamakta zorlanıyorlar. Geleceğimiz aydınlık, istikbalimiz parlaktır.

Her imtihan aynı zamanda bir fırsattır. Türkiye'nin yolu hiç olmadığı kadar açıktır. Felaket tellallarına prim vermeyin.