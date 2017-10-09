Erdoğan'dan vize krizi hakkında son dakika açıklaması

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "ABD ile Türkiye vizeleri askıya aldı. Değerlendirmeleriniz nelerdir?" şeklindeki soruyu şöyle cevapladı:

Tabi bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Yani Ankara’da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici. Dışişleri Bakanlığımız yetkilileri konuyla ilgili bunu duydukları anda girişimlerde bulunmak suretiyle muhataplarını aramışlardır.

"KABİLE DEVLETİ DEĞİLİZ"

Tabi bakanımız bana bu konuyu ilettiği anda da kendilerine ben sadece şunu söyledim. "Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz. Bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin ne ise mütekabiliyet esasına dayalı olarak o metnin karşı metnini aynen bizim de Amerika’da yine büyükelçimiz anında açıklasın." Süreç bundan ibarettir.