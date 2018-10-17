Erdoğan'dan "Tayyipler alemi" pankartı açan ODTÜ'lülere manidar hediye

ODTÜ'lü öğrencilerin aileleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın ile irtibata geçti. Öğrencilerden birinin annesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazması üzerine görüşmeye giden süreç başladı.

GÖRÜŞME SAMİMİ BİR ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek isteyen öğrencilerin talebi ise geri çevrilmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencileri kabul etti. Öğrencilerin çiçek takdim ettiği ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Erdoğan, öğrenciler ile tek tek ilgilendi, ailelerini ve nereli olduklarını sordu. Öğrencilerden birinin savunma sanayi ile ilgili ödüllü projesi olduğunu öğrenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi alanında yapılanları anlattı. Erdoğan, seçkin bir üniversite olan ODTÜ'nün de savunma sanayi alanına katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin kalkınması için uğraştıklarını belirterek, gençlerden de bu atılımlara katkı sağlamalarını istedi.

ÖĞRENCİLERE YERLİ CEP TELEFONU HEDİYE ETTİ

Öğrencilerden biri böyle bir olaya sebebiyet vermek istemediklerini, bu nedenle üzgün ve pişman olduklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmenin sonunda öğrencilere, "Yerli bir cep telefonu size hediye ediyorum" diyerek, telefon armağan etti.

ÖDÜLLÜ PROJEYE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saray'da kabul ettiği öğrencilerle görüşmesi yaklaşık 45 dakika kadar sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada öğrencilerle Erdoğan arasında sıcak bir sohbet gerçekleştiği belirtildi. Erdoğan'ın, öğrencilerden birinin savunma sanayisine yönelik yaptığı ödüllü projesine yoğun ilgi gösterdiği ve öğrencilerden böyle projelerle gündeme gelmelerini istediği belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaşanan gözaltılardan duyduğu rahatsızlığa değinen konuşmalar yaptığı da kaydedildi.

ÇELİK: DAVA GERİ ÇEKİLECEK

ODTÜ'de pankart açtıktan sonra gözaltına alınan geçlerin Erdoğan'la görüşmesi konusunda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gençlerin yaptıkları kabul edilemeyecek birşeydi. Zaman içinde gençlerin aileleri bizimle temas kurup Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediler. Bu kabul sırasında genç arkadaşlarımızla güzel bir sohbet oldu. Ödül kazanan bir arkadaşımız vardı Cumhurbaşkanımız o arkadaş ve projesiyle yakından ilgilendi. Bu ülkeye hizmet edebileceğiniz projelerle anılın diyerek onlarla konuştu. Bir tanesi savunma sanayisiyle ilgili bir projeden ödül almış. İyi bir karşılıklı diyalog oldu" dedi.

Çelik, ODTÜ'lü öğrenciler hakkında Cumhurbaşkanı tarafından açılan davanın da yarından itibaren geri çekileceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

ODTÜ'lü öğrenciler mezuniyet törenleri sırasında 'Tayyipler alemi' olarak bilinen bir dizi karikatürü pankart olarak taşımış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu öğrenciler hakkında şikayette bulunmuştu. Erdoğan'ın şikayeti sonrası öğrenciler uzun süren bir gözaltı süreci sonrası serbest bırakılmıştı.