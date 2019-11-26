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Erdoğan'dan "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt

Kemal Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasının Katar'a satıldığı yönündeki iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşü cevap verdi. Erdoğan, "Bay Kemal sen şu ana kadar hiç gördün mü? Kalkıp sadece vatandaşı tahrik ediyorsun. Tankı görse başka bir şeye benzetir" dedi.

GÜNDEM 26.11.2019, 12:05
Erdoğan'dan "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt
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KEMAL Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasının Katar'lı bir şirkete satıldığı iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Katar dönüşü iddialara cevap veren Erdoğan, "Bay Kemal sen şu ana kadar hiç gördün mü? Kalkıp sadece vatandaşı tahrik ediyorsun. Tankı görse başka bir şeye benzetir" şeklinde konuştu.

"BEN GÖRDÜM"

Katar dönüşü Erdoğan'ın Katar'la ilgili soruya verdiği cevap şu şekilde; Katar'dayız. Bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu tank palet fabrikası ile ilgili iddialarda bulunuyor. İşin aslı nedir? Ayrıca, Altay tankının seri üretiminin yapılamayacağı da ileri sürülüyor, şu ana kadar nasıl bir yol alındı? Bay Kemal tankı görse herhalde başka bir şeye benzetir. Ben, Başbakanlığım sırasında Altay tankının (prototipini) Arifiye'de gördüm. Orada test sürüşü yapıldı. Gayet etkindi. Ayrıca bir de Almanya'dan alınan tanklar ve modernizasyonu konusu var. Onun için bizim kendi kendimize yetmemiz zorunlu. Öncelikle Arifiye'nin baştan aşağı elden geçmesi lazım. Çok ciddi makine teçhizat alımı ve yatırım gerekiyor. İlk etapta 50 milyon dolarlık yatırım yapılmalı ki Arifye'yi yeniden ayağa kaldırmış gibi olalım. Bu noktadan hareketle, "Arifeye'ye acaba Savunma Bakanlığı 50 milyon dolarlık yatırım yapabilir mi?" diye konuştuğumuz süreçte, Altay tankı ihalesini kazanan BMC Grubu böyle bir yatırıma talip oldu. O aşamada Arifiye'de hassas adımlar attık. Burada personel çıkarma diye bir şey söz konusu değil. 50 milyon dolarlık harcamayı BMC yapacak, belli bir süre burada kalacak.BBMC bir şey daha yaptı. Sakarya Karasu'daki arazisine, İzmir'deki fabrikalarını taşıma kararı aldı. Buranın temel atma törenini yaptık. Bir taraftan bu da devam ediyor. Bu süreci BMC'nin çok iyi değerlendirmesi için de böyle bir yer kendisine lazımdı. Biz de talebe olumlu baktık. Burada satış yapmadık, tahsis yaptık. Bu tahsis süresi içerisinde aynı zamanda 50 milyon dolarlık yatırımı da oraya yapacak. Ki 50 milyar dolarlık yatırımı BMC orada yapmaya başlıyor. Şu anda çalışmalar devam ediyor. BMC ayrıca tank bakımlarına başladı. Bunlar, Almanya'dan geçmişte alınan 600 kadar Leopard tankı. Leopard tanklarının bakımı önem arz ediyor. Bu bakımlar da iki yerde yapılıyordu. Bir Arifiye bir de Kayseri. Arifiye 50 milyon dolarlık yatırımdan sonra çok daha güçlü hale gelecek.

"TANK NEDİR HABERİN YOK MİLLETİ TAHRİK EDİYORSUN"

Bay Kemal sen şu ana kadar hiç gördün mü? Altay tankı nedir haberin yok. Kalkıp sadece oradaki işçiyi, vatandaşı tahrik ediyorsun. Yalandan başka bir şeyin yok. Fabrikanın satışı diye bir şey de söz konusu değil. "Satıldı" diyorsun. Öyle bir rakam ortaya koyuyor ki "20 milyar dolar" diyor. Bunu öğretmek lazım. Sen nasıl böyle bir rakam söylüyorsun? Bundan hiç haberin var mı? Arifiye, MSB tarafından yapıldığı zaman acaba kaça mal olmuş, bugünkü değeri ne? Bugün zaten fabrikası bu fabrika satılmaz. Orada ancak değeri olsa olsa arsanın değeri olur. Hiçbir zaman 20-25 yıl önce kurulu fabrikayı düşündüğünüz değerle satamazsınız. Ancak arsasını satabilirseniz satarsınız. Ki burada satış da yok. Zaten içeride bütün makinalar eskimiş. Şimdi 50 milyon dolar yatırımla makineler yenilenecek. Arifiye Tank Palet Fabrikası yepyeni teknolojiyle ortaya çıkarak, inşallah Silahlı Kuvvetlerimize gereken desteği verecek.

#kemal kılıçdaroğlu #Tank Palet Fabrikası #Katar #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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