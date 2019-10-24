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Erdoğan'dan sürpriz atama! Eski Belediye Başkanı, Bakan Yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında sürpriz bir isim yer aldı. Kararla birlikte, Beyoğlu eski Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı oldu.

GÜNDEM 24.10.2019, 10:35
Erdoğan'dan sürpriz atama! Eski Belediye Başkanı, Bakan Yardımcısı oldu
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına 15 yıl Beyoğlu Belediye Başkanı yapmış Ahmet Misbah Demircan atandı.Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

AHMET MİSBAH DEMİRCAN KİMDİR?

1967 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtinde doğdu. Aslen Rizeli olup, Rize Sütlüce köyünden. Ateşli hutbeleriyle meşhur din adamı ve yazar Ali Rıza Demircan'ın oğlu. İlköğrenimini Piyalepaşa İlköğretim Okulunda, lise eğitimini Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans üstü eğitimini tamamladı. Arapça ve İngilizce bilen Ahmet Misbah Demircan, 1996 yılında Ferda Hanımla evlendi. Bu evlilikten Zeynep, Rana ve Neva adında 3 kızı oldu. Demircan 2004 ile 2019 yılları arasında Beyoğlu Belediye Başkanı görevlerinde bulundu.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #eski belediye başkanı #Bakan yardımcısı #kültür ve turizm bakan yardımcısı #Ahmet Misbah
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