Erdoğan'dan 'Srebrenitsa soykırımı' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır" dedi

Erdoğan'dan 'Srebrenitsa soykırımı' mesajı
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 'Srebrenitsa soykırımı'nın 24'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"24’üncü yıldönümünde Srebrenitsa soykırımında şehit olan Bosnalı kardeşlerime Allah'tan rahmet, Bosna halkına başsağlığı diliyorum. Avrupa’nın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır."

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