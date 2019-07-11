Erdoğan'dan 'Srebrenitsa soykırımı' mesajı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 'Srebrenitsa soykırımı'nın 24'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, şunları kaydetti:



"24’üncü yıldönümünde Srebrenitsa soykırımında şehit olan Bosnalı kardeşlerime Allah'tan rahmet, Bosna halkına başsağlığı diliyorum. Avrupa’nın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır."