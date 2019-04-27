Erdoğan'dan saldırı yorumu: Sen PKK ile işbirliği yaptın

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam Kampında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde yapılan saldırıyla ilgili, "Sen onlarla işbiliği içinde olacaksın sonra şehit cenazesine gideceksin. Sen onları hiç düşünmüyor musun? Acaba onlar nasıl karşılayacak." dedi.

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"HDP İLE İŞBİRLİĞİ YAPMIŞSIN"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"CHP zihniyeti hep yaptığı gibi geçen hafta şehit cenazesinde yaşanan hadiseyi çığrından çıkarmaya çalıştı. İşi şehit yakınlarına, milletimize ve çalışma arkadaşlarımıza hakarete vardırdılar. Seçim sürecinde kendini PKK güdümünden kurtaramamış işbirliği yapmış atması gereken adımlara daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bu şehit senin işbirliği yaptığın PKK'nın canavarlarının alçaklarının siyasi görüntüsü olan HDP ile işbirliği yapmışsın. Bunu söylemeyelim mi yutalım mı? Sen onlarla işbiliği içinde olacaksın sonra şehit cenazesine gideceksin. Sen onları hiç düşünmüyor musun? Acaba onlar nasıl karşılayacak."

"KALKIP DA BİR GEÇMİŞ OLSUN DEMEDİN"

"Sen siyasi istismar için oraya gidiyorsun, şehit cenazesi için değil. Bunların bazı hokkabazları çıkıyor hükümetten kimse orada yoktu diyor. Çucuk'ta Cumhur İttifakı'nın yüzde 72 gibi bir oyu var. Orada sen yoksun. Kalkıyorsun o köyü terörist ilan ediyorsun. Nasıl ifadeler kullandıklarının farkında değiller. Biz hiç kimsenin şiddete maruz kalmasını onaylamayız. Bay Kemal Hacı Bektaş'ta Bakanımız Bekir Bey'in senin gözlerinin önünde nasıl saldırıya uğradığını biliyoruz. Kalkıp da bir geçmiş olsun demedin. Bunlar da bizim kayıtlarımızda var.""