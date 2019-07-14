Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Tarihimizin en önemli anlaşması

S-400'lerin Türkiye'ye gelmesi hakkında konuşan Erdoğan, "Tarihimizin şu anda en önemli anlaşması, S-400 anlaşmasıdır. Çünkü bu bir pazar olma mantığı değildir. Bu aynı zamanda bir ortak olma, üretime beraber geçme sürecidir" dedi. Ekonominin durumu hakkında görüşlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu anda bizim enflasyonumuz 15,7'ye düşmüş vaziyette. Bu yıl sonuna kadar hedefimiz tek haneli rakama enflasyonumuzu düşürmek. Tek haneli rakama enflasyonumuzu yıl sonuna kadar düşürdüğümüz anda, faiz oranlarında yıl sonuna kadar belli bir hedefimiz var" ifadelerini kullandı