Erdoğan'dan partisine seçim talimatı

AKP seçimden sonra ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sürerken parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız, bugünkü verdiği talimatlarda özetle bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir. Bütün birimler kendi bakış açılarından vatandaşımız bize ne mesaj vermiştir, bizden ne beklemektedir, vatandaşımızın memnun olmadığı ve olduğu konular hangisidir, bundan sonraki beklentileri ne şekildedir, bundan sonra milletle bağını koruyan milletin ruh köküne bağlı olan bir siyasi hareket olarak siyasetimizi nasıl şekillendirmeli, nasıl yönetmeliyiz bunların daha iyi anlaşılması için bütün birimlere talimat vermiştir” ifadelerini kullandı. Çelik, AKP 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın 26-27-28 Nisan’da Kızılcahamam’da gerçekleştirileceğini bildirdi.

“ÖZÜR DİLESİNLER”

Muhalefetin “YSK’ye baskı yapılıyor” iddiasını hatırlatan Çelik, “Kendilerini, ‘YSK’ye baskı yapılıyor’ diyerekten AK Parti’ye attıkları bu iftira sebebiyle özür dilemeye davet ediyorum.” diye konuştu.

“BUGÜN İCAT EDİLMİŞ YOLLAR DEĞİLDİR”

İstanbul seçimlerine yapılan itiraz sürecine ilişkin Çelik, “Arzumuz, seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir. Bizim kendi kendimize ürettiğimiz yollar değildir. İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır. Onun için olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır” dedi.

“ORTAYA KOYDUKLARI TAVRI SAYGIYLA İFADE ETMEK İSTERİM”

Türkiye’de bazı kesimlerin kaos yaratmaya çalıştığını ifade eden Çelik, “Karanlık tiplerin Türkiye’de kaos yaratmak için sosyal medyada yaptığı çağrıların altına vatandaşlarımız, gençler, farklı partilerden, farklı hayat tarzından aynı tepkiyi göstermektedir. Bunlara ‘bizim çok partili hayatımız var, biz tek Türkiyeyiz’ demektedir. O tweetleri okuduğunuzda farklı görüşlerden kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın son derece yüksek iradeyle ortaya koydukları tavrı saygıyla ifade etmek isterim” dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesinde seçim sonuçlarının değerlendirildiğini, seçim sonuçlarından duyulan memnuniyetin dile getirildiğini kaydetti.

KÖPEKLERİN ZEHİRLENMESİ

AKP Sözcüsü Çelik, Ankara Batıkent’te köpeklerin zehirlenmesine ilişkin ise “Yeryüzünde hayatı paylaştığımız bu canlılara karşı yapılmış eylemin, insana karşı yapılmış eylemden farkı yoktur. Cumhurbaşkanımız hayvanları korumayla ilgili yasa konusundaki hassasiyetini en yüksek düzeyde dile getirdi. Bu konularda yaptığı konuşmalarda da topyekun devlet kurumlarını uyardı. Bu konuda hassasiyet çok yüksektir” dedi.