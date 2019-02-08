Erdoğan'dan partililere soğuk duş: Provoke etmeyin!

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde ilk mitingini Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda yaptı. Erdoğan konuşması sırasında alanda kendisinden talepte bulunan bir gruba, "Bak kardeşim biz KİT'lere filan hepsine kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Şu toplantıyı da provoke etmeyin. Alışılmış bir siyasetçi değilim, toplantımızı provoke etmeyelim" diyerek tepki gösterdi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Biliyorum ki Sivas'taki bu yiğitler en zor zamanlarda haktan ve adaletten ayrılmadılar ayrılmazlar. Bu yiğitler her şartta sadece hakkı tutup kaldırırlar. Sizin Ak Parti'yi nasıl sahiplendiğinizi biliyorum. Asırlar boyunca burası ticaretin sultan şehri oldu. O yüzden de buraya 'Sultan Şehri' deniyor.

Erdoğan, İlk Mitinginde Bazı Partililere Sert Çıktı: Provoke Etmeyin

Sivas öyle sıradan bir şehir onun için 31 Mart seçimi çok önemli, rast gele ellere bu seçim bırakılamaz. Şehrimiz Danişment, Eretna ve Selçuklu gibi devletlere başkent olduğu gibi milli mücadelemize de Gazi Mustafa Kemal ile birlikte başkentlik yapmıştır. Ne dedik yola çıkarken uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece gideceğiz. Kimse merak etmesin.

"ŞU TOPLANTIYI PROVOKE ETMEYİN"

Biz KİT'lere falan kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Her şeyi verdik. Şu toplantıyı da provoke etmeyin. Alışılmış bir siyasetçi değilim. Alışılmış bir lider de değilim. Lütfen, samimi olalım dürüst olalım bu toplantımızı da güzel bir şekilde çıkaralım. Bizler Cudi'de Gabar'da Tendürek'tde terörle mücadeleyi verirken onları temizlerken sıfırlarken sizin söylediğinize bakın. Biz bunları yaparken birileri bizleri farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar domates, patlıcan patates… Ya düşünün be bir merminin fiyatı nedir? Düşünün benim Mehmedimin giyinip kuşanıp bu teröristlere karşı verdiği mücadelenin bedeli nedir bir düşünün. Bunları bu iktidar yapıyorsa başarıyorsa… Siz hala domates, patates, sivri biber konuşuyorsunuz. Yani bizi Corc, Hans bir yerlerden vurmak istiyor bunlar da onlara el ayak oluyorlar. Biz mücadeleyi hep kazandık kazanmaya da devam edeceğiz."

"SAKIN YALANLARA ALDANMAYIN"

Gerekirse tanzim satışları belediyelerin eliyle kurarız. En ucuz fiyata ürünleri getiririz dedik. Birileri çıkıyor Muhsin kardeşimi istismar etmek suretiyle Sivas'ta belediyeyi alma gayretine giriyor. Şu ana kadar Sivas'a verilmiş hizmetleri veren bir AK Parti iktidarı var.

Bizi yollara düşüren bu Sivas hasretidir. Sivas'ın gönlünde nifak değil birlik beraberlik duyguları filiz vermiştir. Bazı dedikodular oluşturuyorlar neymiş AK Parti adayını çekecekmiş sakın bu yalanlara, dedikodulara, fitneye aldanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz.

Bizim şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır. AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakının içinde başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir fotoğraf çekilip bu fotoğrafı sağda solda istismar etmeye çalışanlara inanmayın.

"BURASI ESARETE MEYDAN OKUYAN KARARGAHTIR"

Sivas'ta 31 Mart seçimlerinin ülkemiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını istiyorum. Kutlu yürüyüşümüzün son imtihanı olan 31 Mart için kampanyamızı ilk olarak buradan Sivas'tan başlattık. Sivas cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir şehirdir. Burası esarete meydan okuyan karargahtır.

Sivas'tan yola çıkarken diyoruz ki milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür. İstiklalimiz bizim namusumuzdur şerefimizdir. 100 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi 100 yıl sonra bugün yine aynı yerde tekrar ediyoruz. Vatanımıza Bayrağa istiklalimize uzanan her eli kırarız. Cudi'de kırdık, Tendürek'te Gabar'da hatta Kandil'de kırdık yine kırarız. Bize saldırmak isteyenlere gereken dersi verdik yine veririz.

Erdoğan, İlk Mitinginde Bazı Partililere Sert Çıktı: Provoke Etmeyin

İçeriden ya da dışarıdan Türkiye'ye operasyon yapmak isteyenlere cevabını veririz.

Eski Türkiye kurmanın hesaplarını yapanların hevesleri yeniden kursaklarında kalacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açarak eski Türkiye hayali kuranların hevesleri kursağında kalacak.

Türkiye'nin beka meselesini kendi akıllarınca dalgaya alanlar 31 Mart'ta milletten tokat yiyecek.

"BİZDEN ÖNCE SİVAS'TA ÜNİVERSİTE YOKTU"

Son 16 yılda Sivas'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 28 katrilyon Sivas'a yatırım yaptık. Cumhuriyet tarihinde bunun bir örneği yok. Eğitimde 3 bin derslik inşa ettik. Sivas'a ikinci üniversiteyi Bilim ve teknoloji Üniversitesi'ni biz kurduk. Bu üniversiteyi de sıfırdan inşa ettik. Bizden önce Sivas'ta üniversite yoktu.

55 bin metrekarelik alana millet bahçesi yapıyoruz. CHP, ben kıraathane diyorum onlar kumarhane diyor. La teşbih; dervişin zikri fikri meselesi var ya işte bunların durumu da bu.

Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattımızın inşası da hızla devam ediyor. Bu hat Ankara Sivas yolunu da 2 saate düşürecek inşallah bu yıl test sürüşlerini başlatıp gelecek yıl da hizmete açmış olacağız.

"ULAŞTIRMA BAKANI TAKİP ETMEZSE GÜLE GÜLE"

Demiryollarımızın ihtiyacı olan travers fabrikasını istihdam sağlamak için Sivas'a kurduk. Yüksek hızlı tren yaptık. Şimdi onlar aman yapmayın der.

Şu anda Ulaştırma Bakanı da burada notları da alıyor işi takip etmez bitirmezse eyvallah, güle güle… Takip edecek…

Sivas'a bir lojistik merkezi yapmak için kolları sıvadık ihalesini yaptık. Biz dedik mi yaparız.