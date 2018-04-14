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Erdoğan'dan operasyona ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fatih'te kongre öncesi halka hitap etti. Erdoğan,operasyon için 'doğru buluyoruz' dedi

Erdoğan'dan operasyona ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fatih'te kongre öncesi halka hitap etti. Erdoğan,operasyon için 'doğru buluyoruz' dedi

14 Nisan 2018 Cumartesi 16:25
Erdoğan'dan operasyona ilk yorum
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Fatih'te 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor:
Bu coşkuyu, heyecanı 2019'a taşımamız lazım. Bu coşku aynı şekilde taşınırsa yerel seçimlerde de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bambaşka bir şekilde sandıklardan çıkarız. Bunu devam ettirmemiz lazım. Kalıcılığı lazım. Bunu kim yapacak, teşkilat.
Rejimin yaptığı kimyasal saldırı yüzünden ABD, Fransa ve İngiltere tarafından Suriye'ye operasyon yapıldı. Onun için bu gece de uykusuz geçti. Bu rejimin cevapsız kalması olmazdı, yapılan operasyonu doğru buluyoruz. Kimse faili bunu ödemesi lazım. Konvansiyonel saldırıdan çok daha fazla insan şehit edildi. Masumların hesabı daha önce sorulmalıydı. 
Maalesef Suriye'de oynanan oyun başkadır. Eğer hedef DEAŞ ise viz zaten onlarla savaşıyoruz. 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Suriye'de halkın huzur için bir adım atılacak ise önce rejime sonra terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tavrı koymalılar. 
Biz ensar onlar muhacir. O kardeşlerimiz şimdi Türkiye'de üniversite okuyorlar. 
Bu sabah İngiltere Başbakanı May ile görüştük. Biraz sonra da Sayın Macron'la da görüşeceğim. Arkadaşlarım Sayın Putin'le de temas halindeyiz. Sayın Trump'la da bugün yarın görüşeceğiz.  ABD-Rusya sorununun çözülmesi gerekiyor. 
Ne rejimin zulümlerine ne de teröre göz yumarız. Biz DEAŞ'ın başını bunun için ezdik, PYD'yi açtıkları hendeklere bunun için gömüyoruz. Suriye için doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. Buradan şimdi tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum gelin tüm silahların geleceğini masaya yatıralım. 

İşte konuşmasından satır başları:
Afrin'de komutanlar yanıma geldi. Bir komutan dedi ki "bu arkadaş çok değişik, karnı yok" , omuzdan, kalçadan aldığı mermilerle tekrar cepheye gitmiş. PKK onun başına çok para ödüller koymuş. Ondaki iman çok farklı bir şey. Bay Kemal ne diyor onlar terörist Bay Kemal onlar benim Mehmedimle Afrin'de kol kola savaşıyorlar. Afrin'de yaklaşık 4 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi.

Ne oldu? Şimdi Hatay'a gitmiş. Hani o adamın yanında ne işin var diyordun. Ne işin var senin Hatay'da. Hesaba çektiler. Yanlış oluyor gitmen lazım dediler.  Biz demokrasiyi yeniden inşaa ediyoruz. Bizim ruhumuzda kardeşlik inşaa edilmiş vaziyette.  Ben onu Yenikapı'ya da çağırdım ama kendisi Cuma akşamına kadar katılacağını açıklamadı. Biz milletle barışığız. Biz demokrasiyi yeniden inşa ediyoruz. Biz birbirimizi Allah için seviyoruz. 
Önümüzde Cumhur ittifakı var. İnşallah sandıklardan farklı çıkacağız. Kimseyi küstürmeden, üzmeden yola devam. 

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