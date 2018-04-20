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Erdoğan'dan olaylı derbi yorumu: Kumpas, birileri organize etti

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu: Bizi ciddi manada üzdü. Burada futbol teröründen öte kumpas var

Erdoğan'dan olaylı derbi yorumu: Kumpas, birileri organize etti

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu: Bizi ciddi manada üzdü. Burada futbol teröründen öte kumpas var

20 Nisan 2018 Cuma 15:40
Erdoğan'dan olaylı derbi yorumu: Kumpas, birileri organize etti
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 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma çıkışında erken seçim ve derbiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"AÇIK KONUŞMAM LAZIM, KUMPAS VAR"

Dün akşam Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olayları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi ciddi manada üzdü. Bu futbol teröründen de öte bir şey. Burada ayrıca biraz açık konuşmam lazım, kumpas da var.

"KEŞKE TOLGA OLAYLARIN İÇİNE GİRMESEYDİ"

Ben Şenol Hocayı, Fikret Başkanı ve Aziz Başkanı aradım. Fair play hep lafta ediyoruz ama uygulamada yok maalesef. Tribünlerde hanımların, kızların gelmesini istememe sebebimiz fair-play'di. Olay tersine döndü. Bu katlanılır bir şey değil. Keşke Tolga Zengin olayların içine girmeseydi..." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaşDerbiKumpas
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