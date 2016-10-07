Erdoğan'dan o şehitlerin ailelerine başsağlığı telgrafı

EDİNİLEN bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil'in ailesine gönderdiği telgrafta başsağlığı diledi.

Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Orçun Kubat, er Orhan İrkarlı ve Fırat Kalkanı Harekatı esnasında şehit olan Uzman Onbaşı Ali Gölge ile Kars'ta şehit olan Uzman Çavuş Onur Tunçel'in ailelerine de başsağlığı telgrafı gönderdi.

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