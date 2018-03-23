Erdoğan'dan Münbiç çıkışı: Trump'la, Putin'le konuştum. Geri adım yok

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar İlçe Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.
"HAK TECELLİ EDENE KADAR YOLA DEVAM"
Cumhurbaşkanı, Münbiç operasyonu ile ilgili "Trump ile Putin ile konuştuk. Dedik ki 'Buralardan artık geri adım atamayız, biz mazlumların yanındayız.' ifadelerini kullandı.
Erdoğan sözlerini "Afrin ile iş bitmeyecek. Arkada İdlib var, Menbiç var. İnşallah buralarda da hak tecelli edene kadar yola devam" şeklinde sürdürdü.
Cumhurbaşkanı ayrıca şunları söyledi:
40 yıldır PKK rahat durmadı. Hep sabrettik ama bir yere kadar. Geldiğimiz nokta şu an belli. Artık bunlara haddini bildirmek gerekiyordu. "İnlerine gireceğiz" dedik ve inlerine girdik.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3700
Suriye'ye kaçtılar. YPG ile beraber oldular. Değerli kardeşlerim onlara gereken ders verildi. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3700'ü aştı.
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