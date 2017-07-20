Erdoğan'dan Mescid-i Aksa telefonu

CUMHURBAŞKANLIĞI kaynaklarından edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde gerçekleşen görüşmede, başta Kudüs'te olmak üzere ihlallerin giderek yoğunlaşmasının kaygı verici olduğu vurgulandı. Mescid-i Aksa'ya girişe kısıtlamalar getirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in İslami karakterinin ve kutsiyetinin korunmasının tüm İslam dünyası için önem taşıdığına dikkati çekti. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın görüşme vesilesiyle Filistin konusundaki duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini de ilettiği kaydedildi.
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