Erdoğan'dan 'Melih Gökçek' açıklaması!

sının istendiği iddialarıyla ilgili soruya "Şu an böyle bir şey yok; ama olmayacağı anlamına gelmez" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki toplantısı sonrası kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.



'BÖYLE BİR ŞEY ÖNÜMÜZDE YOK; AMA BUNDAN SONRA DA OLMAYACAĞI ANLAMINA KESİNLİKLE GELMEZ

"(Melih Gökçek'in istifasının istendiği iddiası) Partimizin, herhangi bir birim; partimizin belediye başkanları olur, il başkanları olur vesaire... Bu süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişimi dönüşümü biz seçime kadar yaşıyoruz, yaşayacağız ve o metal yorgunluğu dediğim konu, tüm bunları kapsayan bir konuydu."