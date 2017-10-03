Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103599
ALTIN
146.429
DOLAR
3.5825
STERLİN
4.7486
EURO
4.2080
Facebook'a bomba özellik
Facebook'a bomba özellik
“Diz kireçlenmesinin tedavisi kendi kanımızda gizli”
“Diz kireçlenmesinin tedavisi kendi kanımızda...
Kanser hücresini teşhis eden çip geliştirdiler!
Kanser hücresini teşhis eden çip...
banner468

Erdoğan'dan 'Melih Gökçek' açıklaması!

Melih Gökçek'in istifası ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 'Şu an öyle bir şey yok; ama olmayacak anlamına gelmez' dedi

Erdoğan'dan 'Melih Gökçek' açıklaması!

Melih Gökçek'in istifası ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 'Şu an öyle bir şey yok; ama olmayacak anlamına gelmez' dedi

03 Ekim 2017 Salı 14:03
Erdoğan'dan 'Melih Gökçek' açıklaması!
banner404

sının istendiği iddialarıyla ilgili soruya "Şu an böyle bir şey yok; ama olmayacağı anlamına gelmez" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki toplantısı sonrası kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
 
'BÖYLE BİR ŞEY ÖNÜMÜZDE YOK; AMA BUNDAN SONRA DA OLMAYACAĞI ANLAMINA KESİNLİKLE GELMEZ 
"(Melih Gökçek'in istifasının istendiği  iddiası) Partimizin, herhangi bir birim; partimizin belediye başkanları olur, il  başkanları olur vesaire... Bu süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Ama şu  anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına  kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişimi dönüşümü biz seçime kadar yaşıyoruz,  yaşayacağız ve o metal yorgunluğu dediğim konu, tüm bunları kapsayan bir  konuydu."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Melih GökçekRecep Tayyip ErdoğanIstifa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan'dan TEOG açıklaması
Başbakan'dan TEOG açıklaması
AK Parti'den 'istifa' açıklaması!
AK Parti'den 'istifa' açıklaması!
Çift katlı halk otobüsü devrildi
Çift katlı halk otobüsü devrildi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim