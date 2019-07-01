Erdoğan'dan makam aracı talimatı

HÜRRİYET'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmayları ile yaptığı toplantıda, çakarlı araç kullanımı ve makam araçlarının rahat geçişi için yolların kesilmesi konusu gündeme geldi. AK Partili yöneticiler, seçim çalışmaları sırasında vatandaşların 2 saat boyunca yol kesildiği yönünde şikâyetinin olduğunu gündeme getirdi. Bazı eski bakan ve milletvekillerinin de hâlâ çakar lamba kullandığı yönündeki eleştirilerin de dile getirilmesi üzerine Erdoğan, seçmenin talep ve şikâyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan’ın, bundan sonra AK Parti kurmayları ve belediye başkanları da dahil olmak üzere herkesin çakarlı araç kullanımına son vermesini ve bunun denetlenmesini istediği öğrenildi.

DANIŞMANLARA TEK ARAÇ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aciliyet ve trafiğin yoğun olduğu durumlar dışında yolların kesilmemesi konusunda da kurmaylarına ve danışmanlarına talimat verdi. Erdoğan’ın en son G-20 zirvesi için Japonya’ya gittiği sırada Ankara Esenboğa yolunda trafik araç geçişine kapatılmadı. Erdoğan daha önce yaptığı bir grup toplantısı çıkışında da danışmanlarına "Havaalanına giderken arkamızda sayısız araç oluyor. Neden herkes ayrı araçlara biniyor? Herkes iki minibüste toplansın" diye uyarıda bulunmuştu. Erdoğan’ın makam araçlarının sayısı azaltırken, bazı programlara katılımı istenen danışmanlar da kendisini minibüsle takip etmeye başladı.