Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret için gittiği İzmir'de partisinin il başkanlığı binasında balkon konuşması yapıyor. Burada vatandaşlara seslenen Erdoğan, son günlerde gündemi meşgul eden 'Bir CHP'li ile Külliye'de görüştüğü' iddialarına da yanıt verdi. Bu iddiayı ortaya atan gazetecinin 'kayıp' olduğunu söyleyen Erdoğan, "Arkadaşlarım gereken cevabı verdi" dedi. Erdoğan ayrıca ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenerek "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Ama kanıtlayamazsan sen genel başkanlığı bırak" dedi.