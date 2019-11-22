Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de bir CHP'li ile görüştüğü iddiasına "Arkadaşlarım gereken cevabı verdi. Bunu yazan gazeteci de kayıp. Bu külliyen yalandır, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" şeklinde yanıt verdi.
GÜNDEM 22.11.2019, 15:18
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret için gittiği İzmir'de partisinin il başkanlığı binasında balkon konuşması yapıyor. Burada vatandaşlara seslenen Erdoğan, son günlerde gündemi meşgul eden 'Bir CHP'li ile Külliye'de görüştüğü' iddialarına da yanıt verdi. Bu iddiayı ortaya atan gazetecinin 'kayıp' olduğunu söyleyen Erdoğan, "Arkadaşlarım gereken cevabı verdi" dedi. Erdoğan ayrıca ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenerek "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Ama kanıtlayamazsan sen genel başkanlığı bırak" dedi.
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