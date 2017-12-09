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Erdoğan'dan Kudüs için kritik telefon! Trump'a karşı harekete geçtiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Erdoğan'dan Kudüs için kritik telefon! Trump'a karşı harekete geçtiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

09 Aralık 2017 Cumartesi 15:03
Erdoğan'dan Kudüs için kritik telefon! Trump'a karşı harekete geçtiler
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, mevkidaşı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü. İki liderin Kudüs'teki son gelişmeleri ele aldığı öğrenildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbeyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de telefon görüşmesi yaparak Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

TELEFON DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle alakalı olarak bugün de telefon görüşmeleri yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbeyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

"ŞEHRİN STATÜSÜ KORUNMALI"

ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma teşebbüsünün Ortadoğu'daki barış sürecini olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanlar için de kutsal olan bu şehrin statüsünün korunması gerektiğini vurguladı.

ORTAK TAVIR ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve istikrarın yolunun 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasından geçtiğini belirtti. Görüşmelerde, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Çarşamba günü İstanbul'da düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'nin ortak bir tavır sergilenmesi açısından da önemli olduğuna işaret edildi

SKANDAL KARAR 3. İNTİFADA'YI BAŞLATTI

Trump'ın skandal kararı Filistin'de Üçüncü İntifada'yı başlattı. Filistin'in tüm bölgelerinde binlerce Müslüman sokağa döküldü. Filistinliler Kudüs'e sahip çıkmak için İsrail'e karşı direnişe başladı.

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Anahtar Kelimeler:
FransaKudüsRecep Tayyip ErdoğanPolitikaDünyaGüncel
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