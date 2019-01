Erdoğan'dan konserine katıldığı Fazıl Say için çarpıcı sözler!

MÜLKİ idare amirleri buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Fazıl Say konseri için çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

O gece Fazıl Say'ın kendilerine müzik ziyafeti yaşattığını belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde sayın Fazıl Say'ın konserine gittik. Bu konserde gerçekten güzel bir müzik ziyafetini hep birlikte yaşadık o gece cumhurbaşkanı olarak dünya çapındaki başarılı bir sanatçımızın yanında olmaktan gurur duydum, ancak malum kesimler şahsıma konsere katılanlara vicdana sığmayan laflar edip büyük bir linç kampanyası başlattılar" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Devletimize milletimize yaptıkları hizmetler için tüm mülki idare amirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün ilçelerimize gidip kıraathanelerde köy odalarında yapılan sohbetlerde şunu duyarız orada güzel hizmetler yapan mülki idare amirleri hasretle yad edilir.

"ONCA SALDIRININ BAŞARILI OLMAMASININ SEBEBİ..."

Kaymakamlarımız yönetim sistemimizin en uçtaki yetkilisidir. Mülki idare amirlerimizin özlük hakları sorunlarını çok yakında neticeye kavuşturacağız. Kendi dönemimizde devletle milleti aynı hedefler ve mücadeleler etrafından hamdolsun yeniden birleştirdik. 15 temmuz ihaneti ile zirveye çıkan onca saldırının başarılı olmamasının sebebi de işte bu birlikteliktir. 81 milyonun her bir rengi o gece sokağa çıkmış ve istiklaline canı pahasına sahip çıkmıştır. Türkiye cumhuriyetle cumhurun kaynaşmasında çok büyük yol aldı. Kaymakamlarımız 15 temmuz gecesi devletlerine milletlerine ve demokrasiye olan bağlılıklarını birkaç küçük istisna haricinde ispatlamışlardır.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Ülkemizde sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim devlet ile vatandaşın arasındaki uçurumun kapanmasından rahatsız oluyor. Sanatçı ancak kendi çizgilerine hizmet ettiği sürece sanattır. Bunlara göre müzik sadece belli türlerde olduğu sürece değerlidir. Aynı nobran tavır resim mimari, şiir gibi sanatlar için de geçerlidir. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra milletimizin yanında yer alarak yolumuza devam edeceğiz.

FAZIL SAY KONSERİ

Geçtiğimiz günlerde sayın Fazıl Say'ın konserine gittik. Bu konserde gerçekten güzel bir müzik ziyafetini hep birlikte yaşadık o gece cumhurbaşkanı olarak dünya çapındaki başarılı bir sanatçımızın yanında olmaktan gurur duydum, ancak malum kesimler şahsıma konsere katılanlara vicdana sığmayan laflar edip büyük bir linç kampanyası başlattılar.

Cumhuriyetin, elitlerin cumhuriyeti olmaktan çıkıp, 'Cumhur'un Cumhuriyeti' olması, istikbalimiz adına tarihi bir başarıdır.

'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım' diyen herkesin bu başarıdan, böyle bir kucaklaşmadan memnun olması, bahtiyarlık duyması gerekir. Nazım Hikmet'ten Necip Fazıl'a, Sezai Karakoç'tan İdris Küçükömer'e, Evliya Çelebi'den Ahmed-i Hâni'ye, merhum Müslüm Gürses'ten Bozkırın Tezenesi rahmetli Neşet Ertaş'a kadar bu toprakların yetiştirdiği bütün değerleri ayrım yapmadan bağrımıza bastık."