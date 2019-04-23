Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı için yeni açıklama

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında "Bakınız PKK'ya örgüt değildir diyeceksiniz. Orada PKK'nın kolu YPG'ye terör örgütü değildir diyeceksiniz. Onların siyasi kanadıyla işbirliği yapacaksınız. Sonra bu cenazeye gideceksiniz. Burada artık bir gaz sıkışması var. Nereye gideceksin bunları bir istismar noktasına çevirmeden önce düşünmeniz lazım değil mi? Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak herhangi bir ziyaretimden önce soruyorum. Gidişim orayı rahatsız eder mi? Edecekse gitmeyeyim" ifadelerini kullandı.

NİYE ARAYAYIM

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nu arayacak mısınız?" sorusuna ise, "Yorumumu yaptım, daha niye arayayım" diye yanıt verdi.

24 SAAT SES ÇIKMAMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu linç girişiminin ardından 24 saat sessizliğini korumuştu. Saldırıdan 24 saat sonra sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, "Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız" ifadelrini kullanmıştı.