Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması! Tarih verdi

A Haber'de, "Gündem Özel" programının konuğu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili sorulan sorulara açıklıkla yanıt verdi. Projenin tamamlanmasının yaklaşık 6 ila 7 seneyi bulacağını söyleyen Erdoğan, projeye karşı çıkan çevreler için de "Onların bir dikili ağaçları yok. Böyle güzellikler olduğu zaman da dayanamıyorlar. Dayanamazlar. Dayansalar da dayanmasalar da biz inşallah burayı yapacağız" dedi.Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "3. Havalimanı'nı yaptık. Berlin Havalimanı 18 yıldır hala bitirilemedi. Berlin kendi içinde şu kavgayı yapıyor; 'Bunu Türk müteahhitlerine verin de onlar bitirsin. Bakın 5 senede, 6 senede dünyada ilk 3 sıraya giren bir havalimanını bitirdiler. Siz hala bitiremediniz.'

"BOĞAZ'DA ÇEVRE KONUSUNDA HER AN HER TÜRLÜ SIKINTIYI YAŞAYABİLİRİZ"

Burası tabi çok farklı bir proje. Bu projeyi başlattığımız zaman attığımız adımlarda ilk önce dünyadaki bütün kanalları incelettik. Süveyş'i, Cebelitarık'ı vesaire hepsinin incelemelerini yaptırdık. Şimdi, Boğaz bizim için bir defa hukuki haklarımızı bile rahat kullanamadığımız bir hattı. Boğazda çevre noktasında her an her türlü sıkıntıyı yaşayabiliriz. Selimiye'nin önünde İndependenta tankerini olayını yaşadık. 7 ay, 8 ay o gemi orada yandı. Aynı şeyi zaman zaman yalılarımıza çarpan gemilerle yaşıyoruz

"ÖYLE BİR KANAL YAPALIM Kİ TAMAMEN BİZİM KONTROLÜMÜZDE OLSUN"

Bizim boğazı bu tehlikelerden kurtarmamız lazım. Öyle bir kanal yapalım ki bizi bir defa bir çok sıkıntılardan kurtardığı gibi, İstanbul'umuza yeni bir güzellik katsın, farklı bir güzellik katsın. Çevreci bir kanal olsun. Çevreci bir kanal olmanın ötesinde de burası bizim kontrolümüz altında olan bir kanal olsun. Bizi bağlayıcı herhangi birşey burada söz konusu olmasın. Bu kanal, İstanbul'umuza ayrı bir güzellik katacaktır. Bunun için bu adımı attık.

"YAP, İŞLET, DEVRET MODELİYLE MÜŞTERİ BULAMAZSAK MİLLİ BÜTÇEMİZLE YAPACAĞIZ"

Şu anda birilerini ciddi manada rahatsız ediyor. Neden rahatsız ediyor? Çünkü bunların bu ülkede bir dikili ağaçları bile yok. Böyle güzellikler olduğu zaman da dayanamıyorlar. Dayanamazlar. Dayansalar da dayanmasalar da biz inşallah burayı yapacağız.Eğer "yap işlet devret" yöntemiyle müşteri bulduk bulduk. Aksi takdirde biz burayı milli bütçemizle yapacağız.

"RÜYA OLMADIĞINI GÖSTERECEĞİZ"

Şu anda ihale hazırlıkları son safhada. Hemen ihaleyi yapıp adımı atacağız. Farklı ülkelerle görüşmeler var. Ona göre de adımı atacağız. İnşallah bu projenin rüya olmadığını göstereceğiz."

DEV PROJE KAÇ YILDA BİTECEK?

Konuşmasının bu kısmında projenin bitirilmesinin ne kadar süreceği sorusuna yanıt veren Erdoğan şu şekilde konuştu, "Nereden baksanız tabi ki en az bir 6 - 7 yılı bulur. Ama her şeyiyle çok çok farklı, müstesna güzelliklere sahip ve dünyada adından bahsettirecek olan bir proje. 42 kilometre Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacak ve kısaltıyor tabi ki bir çok şeyi de. Bu açıdan bir güzelliği de var."