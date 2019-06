Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu’nda ‘Türk Toplumuyla Buluşma Programı’na katıldı. Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, “Siz değerli kardeşlerimle böyle bir anlamlı buluşmayı gerçekleştirdiğimiz için ne kadar mutlu olduğumu ifade etmekte acze düşüyorum. İstikbalimizin umudu sevgili gençleri karşımda görüyorum, hanımefendiler, beyefendilerle birlikte sizin böyle bir arada oluşunuz ayrı bir mutluluk vesilesi. Sizlere 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının muhabbetini getirdim. Sizlere ailelerinizin, yakınlarınızın, hemşerilerinizin kucak dolusu selamını, muhabbetini getirdim” dedi.



Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına, “Ana vatandan binlerce kilometre uzakta gurbeti sılaya çeviren tüm kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Öncelikle şu hususu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum; yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz artık gurbetçi değil, Türk milletinin yurt dışındaki gücüdür, elçileridir, temsilcileridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman ve her yerde sizlerin yanındadır, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın çıkarlarını korumak daima önceliklerimizin başında yer almıştır” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Büyükelçiliğimiz, Tokyo Diyanet Vakfı ve Yunus Emre Kültür Merkezi tarafından çeşitli kültürel faaliyetler yürütüyoruz. Nagoya'daki çocuklarımızın dilimizi ve değerlerimizi daha iyi öğrenmeleri için Maarif Vakfımız buraya öğretmen gönderdi. Dışişleri Bakanım geçen yıl Kasım ayında sizlerle bir araya gelerek taleplerinizi, isteklerinizi dinledi. Bu kapsamda, Tokyo Büyükelçiliğimiz tarafından Nagoya'da şimdilik ayda bir kez gezici konsolosluk hizmeti verilmeye başlandı.”



'PKK NEYSE, DHKP-C NEYSE, FETÖ DE ODUR'



FETÖ’nün Japonya’daki faaliyetlerine dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı kalleşçe şehit eden bu örgüt, yurt dışında ülkemize yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor. Gözünü hırs, kin ve nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Eli kanlı bu terör örgütü ile mücadelemizde sizlerden destek bekliyoruz. PKK neyse, DHKP-C neyse, FETÖ de odur, bunların birbirinden hiçbir farkı yoktur” diye konuştu.



'NAGOYA’DA BAŞKONSOLOSLUK AÇABİLİRİZ'



Erdoğan, Nagoya’da bir başkonsolosluk açılabileceğini kaydederek, “Gerektiğinde Japon makamlarına sesinizi duyurabilmeniz için mutlaka dayanışma içinde olmalısınız. Bu konuda inşallah Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz. Bir oylama yapalım, açılması için 'evet' diyenleri görelim. Dışişleri Bakan'ımız da burada, oy birliğiyle kabul edildi. Japon makamlarının da böyle bir talebe zaten 'hayır' diyeceklerini inanmıyorum. Bizler, inşallah onların da 'evet' diyeceği her türlü adımı atar ve başkonsolosluğumuzu da açarız. Sayın vali ve belediye başkanı burada. Onların da yer arayışımıza verecekleri destekle bir an önce hemen buradaki mekânımızı da belirler ve başkonsolosluk faaliyetlerini orada sürdürürüz” ifade etti.



'JAPONYA’DA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI MÜZAKERESİ YÜRÜTÜYORUZ'



Japon nüfusunun her gün daha da yaşlandığını ve Türkiye olarak kalifiye ve genç nüfusla Japonya’ya katkı sağlanabileceğini ve bu konuda görüşmelerin sürdüğünü belirten Erdoğan, “Japonya'daki vatandaşlarımızın çalışma sürelerini Türkiye'de emeklilikleri için saydırabilmeleri amacıyla Japonya ile Sosyal Güvenlik Anlaşması müzakeresi yürütüyoruz. İnşallah, bu müzakereyi de yakında sonuçlandırmayı hedefliyoruz” dedi.



'OSAKA VE İSTANBUL ARASI SEFERLERE BAŞLIYORUZ'



Erdoğan, Osaka ile İstanbul arasında Türk Hava Yolları’nın seferlerinin başlayacağını, “Bayrak taşıyıcımız ve milli gururumuz Türk Hava Yolları önümüzdeki yıl Nisan ayından itibaren Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyoruz. Böylece yeniden Osaka'dan memleketinize doğrudan seyahat edebileceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye, bilhassa son 17 yıldaki atılımlarıyla demokrasiden ekonomiye her alanda adeta çağ atlamış, bir üst lige çıkmıştır” söyleriyle duyurdu.